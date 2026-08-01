„Sei ein Goldfisch!“Warum „Ted Lasso“ zur Kultserie wurde

Von der Geldgier im Profifußball enttäuscht? Dann ist diese Serie bei Apple TV genau das Richtige. Den bei „Ted Lasso“ wird noch ganz real und bodenständig gekickt, im Einklang mit der britischen Fußballseele. Dazu gibt es freche Seitenhiebe, raffinierte Intrigen, Verluste, Erfolge, Romanzen und die eine oder andere Lebensweisheit, alles sehr humorvoll und höchst unterhaltsam serviert.

Jetzt gibt es die 4. Staffel der Serie, die bei vielen Kultstatus hat (Streamingstart am 5. August). Für alle, die (noch) keine Ahnung haben oder sich erinnern wollen, hier ein paar Fakten zum Mitreden:

Wie fing alles an?

Am Beginn der Serie steht ein ausgeklügelter Plan. Rebecca Welton will sich an ihrem untreuen Ex-Mann Rupert Mannion rächen und den Londoner Fußballclub AFC Richmond ruinieren, den er ihr nach der Scheidung überlassen musste.

Hannah Waddingham begeistert als Eigentümerin des Fußballclubs AFC Richmond. (Archivbild) Copyright: Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

Sie engagiert den US-Amerikaner Ted Lasso, der zwar ein erfolgreicher US-Football-Trainer ist, von Fußball aber keinen Schimmer hat. Ihre Hoffnung: dass er den Verein aus der Premier League in die Bedeutungslosigkeit befördert. Doch Ted ist eben einfach Ted - unerschütterlich optimistisch und im festen Glauben an das Gute im Menschen.

Und so gelingt ihm trotz aller Widerstände etwas, womit niemand gerechnet hat. Sarkastisch begleitet (und natürlich auch unterstützt) wird er von seinem Co-Trainer Coach Beard, der mit Gefühlen wenig anfangen kann, dafür aber sehr belesen ist und den übersprudelnden Ted immer wieder erdet.

Keeley Jones ist die Freundin von Stürmerstar Jamie Tartt und sorgt mit ihrem Temperament immer wieder für Wirbel. Mit der Zeit erkennt sie, dass mehr in ihr steckt als das oberflächliche, sexy It-Girl, nämlich eine toughe und überaus scharfsinnige Geschäftsfrau, die gemeinsam mit Club-Chefin Rebecca die Fäden zieht.

Wer sind die Serienstars?

Bis zu kleinsten Nebenrollen sind alle Figuren hervorragend besetzt - alle spielen mit ansteckender Begeisterung. Jason Sudeikis („Saturday Night Live“) gibt den schnauzbärtigen Lasso. Coach Beard wird gespielt von dem Comedian Brendan Hunt, im Videospiel „Fallout 4“ Sprecher des Radiomoderators Travis Miles.

Brett Goldstein spielt in der Serie den Fußballstar Roy Kent, der hinter seinem knurrigen Auftreten ein weiches Herz verbirgt. Dafür bekam er einen Emmy. (Archivbild) Copyright: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Rebecca-Darstellerin Hannah Waddingham kennt man etwa aus „Sex Education“ und als „Shame“-Nonne Septa Unella in „Game of Thrones“. Nicht minder großartig (um nur ein paar zu nennen): Juno Temple („Venom: The Last Dance“) als Keeley, Brett Goldstein („Shrinking“) als Roy Kent oder Jeremy Swift („Downton Abbey“) als Leslie Higgins, Rebeccas rechte Hand.

Wer hat sich die Serie ausgedacht?

Sudeikis und Hunt spielen nicht nur ein kongeniales Trainergespann. Sie haben die Serie auch ersonnen, gemeinsam mit „Scrubs - Die Anfänger“-Schöpfer Bill Lawrence und Joe Kelly, Autor von Kultformaten wie „How I Met Your Mother“. Zu viert sind sie ausführende Produzenten, ein Quartett, das seiner Kreativität und seiner Spielfreude freien Lauf lässt.

Jason Sudeikis hat sich mit anderen die Serie ausgedacht - und wurde dafür sowie für seine schauspielerische Leistung als Hauptdarsteller ausgezeichnet. (Archivbild) Copyright: Jae C. Hong/AP/dpa

Warum sollte man „Ted Lasso“ sehen?

Einmal angefangen, kann man von der Serie kaum genug bekommen. Sie vereint Tiefgründigkeit mit Schlagfertigkeit und spritzigen Dialogen, lässt aber auch die Emotionen nicht zu kurz kommen. Und sie feiert den Fußball - mit allen bitteren Niederlagen und überwältigenden Erfolgen - als ehrliches Spiel, bei dem die Gefühle von Spielern und Fans so richtig hochkochen können.

Besonders sympathisch ist der Blick auf die Eigenheiten und Schwächen der Figuren - gerne auch mal schonungslos, aber immer auch liebevoll und ohne sich lustig zu machen. Denn bei „Ted Lasso“ geht es zutiefst menschlich zu und jeder darf dazu stehen, dass Dinge auch mal nicht so gut laufen.

Welche schönen Zitate gibt es?

• „Sei ein Goldfisch!“

(Ted Lasso will den Verteidiger Sam Obisanya nach einem Fehler im Spiel aufbauen und erzählt ihm vom kurzen Gedächtnis der Fische. Sie sollen, so sagt Lasso, alles sofort wieder vergessen können, auch Niederlagen.)

• „Weil ich dich mehr mag, als ich ihn hasse, auch wenn es nur ein ganz knappes Rennen ist.“

(Roy zu Keeley mit seinem typischen wütenden Knurren auf ihre Frage, warum sie ihm glauben soll, dass er nicht mehr auf ihren Ex-Freund eifersüchtig ist.)

• „Gewinnen ist wichtig für sie. Und für mich auch.“

(Coach Beard wird wütend, als Ted ihm wieder mal erklärt, dass die Spieler nicht immer gewinnen müssen.)

• „Gib dich ja nicht mit okay zufrieden!“

(Roy Kent über die lauwarmen Gefühle, die Rebecca seiner Meinung nach ihrem neuen Freund entgegenbringt.)

• „Ich glaube an zweite Chancen, Ted. Deshalb bin ich immer noch verheiratet und alle meine Söhne leben noch.“

(Verwaltungschef Leslie Higgins zu Ted Lasso, als es um die Frage geht, ob sie den Co-Trainer Nate nach dessen Verrat wieder im Team aufnehmen sollen.)

• „Weißt du, das ist ein Mann, der gerne allein mit seinen Gedanken ist.“

(Ted Lasso auf die Frage seines Sohnes, was die Fans meinen, wenn sie ihn wegen der ausbleibenden Erfolge des AFC Richmond „Wichser“ nennen.)

Wie geht es weiter?

Eigentlich sollte - zumindest offiziell - nach dem hochemotionalen Ende der dritten Staffel alles vorbei sein. Ted kehrte in die USA zurück, um in Kansas City mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Doch nun gibt es doch eine weitere Staffel.

Was die erzählt, ist jetzt auf Apple TV zu erfahren. Die zehnteilige vierte Staffel startet mit der ersten Episode am 5. August weltweit auf Apple TV, gefolgt von einer neuen Episode jeden Mittwoch bis zum 7. Oktober.

So viel sei verraten: Ted Lasso wird bei AFC Richmond wieder ein Team trainieren, dieses Mal allerdings die Damenmannschaft. Man darf gespannt sein. (dpa/red)