Nach einem zunächst heiteren Start in den Dienstag bringen am Abend aufziehende Wolken Schauer und Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen auf 25 bis 29 Grad.

In höheren Lagen werden 21 bis 24 Grad erwartet. Ist es zunächst noch neblig-trüb, setzt sich stellenweise bei heiterem Wetter auch mal die Sonne durch. Von Nordwesten her verdichten sich ab dem Abend die Wolken, örtlich sind laut Vorhersage Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Erst am Donnerstag klingen die Schauer ab

In der Nacht breitet sich der Regen bis in den Südosten von Nordrhein-Westfalen aus. Erneut kann es bei Temperaturen zwischen 15 und 11 Grad gewittern. In der zweiten Nachthälfte klingen die Schauer von Nordwesten her langsam ab.

Am Mittwoch ist es dem DWD zufolge wechselnd bewölkt, örtlich kann es weiter regnen. Ab dem Nachmittag seien wieder Gewitter und Starkregen möglich. Mit Werten um 14 Grad im Hochsauerland und 17 bis 21 Grad im Rest des Landes kühlt es ab.

In der Nacht zu Donnerstag klingen die Schauer ab. Örtlich können Dunst und Hochnebel auftreten, so der DWD. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 7 Grad. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken auf, es bleibt jedoch zunächst trocken. Im Bergland erwarten die Meteorologen Werte um 16 Grad, sonst 18 bis 20 Grad. (dpa/red)