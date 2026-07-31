Zum zehnten Mal findet der Radaktionstag „Grenzenlos Kyllradweg“ statt. Am Sonntag, 9. August, geht es auf rund 30 Kilometern zwischen dem ostbelgischen Büllingen, Kronenburg in Nordrhein-Westfalen und Jünkerath an der Oberen Kyll in Rheinland-Pfalz wieder über Bundesland- und Staatsgrenzen hinweg.

„Das ist jedes Mal für uns ein Veranstaltungshighlight“, sagt Alois Manstein, langgedienter Kommunalpolitiker und derzeit Erster Kreisbeigeordneter im rheinland-pfälzischen Landkreis Vulkaneifel, der sich auf die neue Ausgabe von „Grenzenlos Kyllradweg“ freut, und das vor allem mit Blick auf das Aktionstagmotto: „Als Kind bin ich noch mit meinem Vater, wenn wir nach Belgien wollten, zur Grenze in Losheim gegangen. Heute kann man einfach hin- und herfahren, ohne jede Kontrolle.“

Grenze wird beim Radaktionstag gleich dreimal überquert

Jüngere kennen es natürlich nicht anders, denn die Grenzkontrollen in der Europäischen Union sind seit dem Schengener Abkommen von 1995 Geschichte, aber Mansteins Erinnerung unterstreicht den tieferen Grund für den Aktionstag. Am 9. August geht es wieder unbemerkt bei Losheim über die Landesgrenze, die auf der 30 Kilometer langen ehemaligen Bahntrasse zwischen Büllingen und Jünkerath gleich dreimal überquert wird.

Eröffnet wird die zehnte Auflage des Radaktionstages um 10 Uhr in Hallschlag an der Bahnhofstraße (Richtung Campingplatz) durch Ortsbürgermeister Dirk Weicker. Hier wie in Büllingen, Losheim, Kronenburg, Stadtkyll und Jünkerath haben die örtlichen Vereine und Initiativen, an ausgewählten Punkten auch die Touristiker der Region und die Kommunalverwaltungen, Info- und Verpflegungsstände aufgebaut und wollen ein Unterhaltungsprogramm organisieren. Es gibt Fahrradservicestationen für alle Fälle, Livemusik, Spiel und Spaß für Kinder.

Bis zu 5000 Teilnehmende werden beim Radaktionstag erwartet

Die Veranstalter rechnen je nach Wetter mit zwischen 1000 und 5000 Teilnehmenden. Wie viele es genau sind, will der Kreis Euskirchen in diesem Jahr wissen. Er baut erstmals eine Zählstelle am Aktionspunkt Losheim auf. Fest steht, dass sich um die 300 Ehrenamtliche um die Angebote an den sechs Haltepunkten kümmern werden.

Im ostbelgischen Büllingen wird es am neuen Dorfsaal, unmittelbar an der Strecke, wieder die bei den Radaktionstagen beliebten originalen belgischen Fritten und das ebenfalls begehrte belgische Bier vom Fass geben. Aber auch Crêpes und Eis sind im Angebot. Von 11 bis 12.30 Uhr wird der Königliche Musikverein Hünningen ein Konzert geben. In Losheim ist wie in den Vorjahren das Angebot besonders groß. „Leckeres vom Grill“ und Getränke bieten die Aktiven der Löschgruppe an, außerdem sind frische Waffeln und Eis von der Jugendfeuerwehr im Angebot, die auch Wasserspiele für Kinder vorbereiten will. Aktionstag-Mitsponsor e-regio will eine Hüpfburg aufbauen, es wird Infostände des Kreises Euskirchen und der Tourist-Information Hellenthal geben. Unweit des Aktionspunktes ist der Ardenner Cultur Boulevard geöffnet.

Rastplatz für Kinder in Stadtkyll

In Hallschlag wird unter anderem der Musikverein Hallschlag-Scheid zwischen 12 und 14 Uhr spielen, das beliebte „Kistenstapeln mit Kran“ soll wieder möglich sein, außerdem Fußball-Dart, Trike-Rundfahrten und anderes mehr. In Kronenburg, genauer am Neuen Weg oberhalb von Kronenburgerhütte, wird das Servicemobil von „projekt.bike.inklusiv“ stehen, auch das mobile Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen namens „Gunter“ macht Station und will rund um das Thema „Hitzeschutz“ informieren. Natürlich lockt bei schönem Wetter der nahe Kronenburger See mit einem Badepäuschen vom Radfahrvergnügen. Hier bietet der Schülerruderverein „Rudern verbindet“ ein Schnuppertraining an.

An der Oberen Kyll befinden sich die Aktionspunkte in Stadtkyll und Jünkerath. In Stadtkyll ist der neue Rastplatz an der Kyllbrücke Standort für Kinderspiele und Kinderanimation mit der DLRG-Ortsgruppe, die auch einen Infostand zum Stichwort „Rettungsschwimmen“ anbieten will. Eine „Candy Bar“ soll aufgebaut werden, und es soll frische Pizza vom ortsansässigen Italiener geben. Zudem will die Tourist-Info Gerolsteiner Land dort informieren.

Mehr Rettungspunktschilder in diesem Jahr

In Jünkerath schließlich entwickelt sich der Aktionstag weiter zum kleinen Dorffest. An der Prinzenallee sollen wieder zahlreiche Angebote zu finden sein; es gibt einen Speisenverkauf auf Spendenbasis zugunsten des weiteren Ausbaus der Spieleangebote an der Allee.

Schon tags zuvor, am 8. August, findet hier ein Dorfflohmarkt statt, und ab 16 Uhr stehen zwei Bands auf der Bühne. Am Aktionstag wird ein Spielemobil vor Ort sein, es soll Kinderschminken, Schach, Boule, Fußball-Dart und mehr geben. Für 11 Uhr ist ein Konzert des Blasorchesters Obere Kyll geplant, für 13 Uhr von Soul-X-Press und für 15.30 Uhr schließlich ein Auftritt der Prinzsingers.

Neu in diesem Jahr ist aber vor allem die offenbar nötige Ausweitung der zum Radaktionstag aufgestellten Rettungspunktschilder. Die Übersicht ist auch per QR-Code abrufbar. Bisher waren nur die sechs Aktionspunkte so ausgewiesen. Das wird nun mit dann insgesamt 31 Rettungspunktschildern entlang der gesamten 30 Kilometer zwischen Büllingen und Jünkerath so sein. Betroffene können per QR-Code besser zum nächsten Punkt finden.

Wie gewohnt kann man auch am zehnten Radaktionstag „Grenzenlos Kyllradweg“ wieder etwas gewinnen. Ein 500-Euro-Fahrradgutschein ist der Hauptgewinn für den, der mindestens vier Aktionspunkte besucht und dort Aufkleber für seine Startkarte sammelt.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite.