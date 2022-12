Jugendfußball Wegen Corona keine Heimpremiere des JSG-Erft-Trainers

Kuchenheim/Wißkirchen – Die Heimpremiere von Marcel Schmitz als Trainer der C-Junioren der JSG Erft 01 Euskirchen fällt aus. Nach Rücksprache mit dem Verband ist die Partie gegen den VfL Vichttal abgesetzt worden. Der Grund: zahlreiche Corona-Fälle bei der JSG Erft. Bereits beim Training am Mittwoch standen Schmitz, der vor einer Woche den Posten von Kevin Greuel übernommen hat, nur zehn Spieler zur Verfügung.



Die schwierigen Rahmenbedingungen halten aber weder den neuen Coach noch die Mannschaft davon ab, das Beste aus der Situation zu machen. Schmitz, der seinen Trainer-B-Lizenz-Lehrgang mit Sternchen abgeschlossen hat, lässt zum Aufwärmen Überzahl spielen. Immer wieder müssen die hochtalentierten Kicker Lösungen finden, Lösungen anbieten. Selten wird für beides mehr als zwei Ballkontakte benötigt. Und dennoch ist der Coach unzufrieden. „Ihr kommt zu oft kurz. Spielt mehr in die Breite“, fordert er. Gesagt, getan. Und dann wird auf einmal deutlich, dass Schmitz erst seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft hat. „Das machen meine Jungs auch noch häufig falsch“, sagt Schmitz, der seit Jahren die B-Junioren der JSG Erft coacht. Neben den B-Junioren sind nun aber auch die C-Junioren „seine“ Jungs.



Trainer sieht taktische Defizite bei den C-Junioren der JSG Erft



Es mache unheimlich viel Spaß, mit dem Team zu arbeiten, sagt Schmitz. Er freue sich auf die Herausforderung. Doch der ehrgeizige Trainer hat bei der Mannschaft, die im Frühjahr versucht, Mittelrheinmeister zu werden, auch schon eine Baustelle ausgemacht: „Die große Lücke, die die Jungs haben, liegt im taktischen Bereich.“



Allesamt seien sie technisch und fußballerisch hervorragend ausgebildet. In der Taktik seien aber Defizite vorhanden – beim Verschieben, Anlaufen oder dem Gegenpressing. „Das wird der Schwerpunkt im Training der kommenden Woche sein“, sagt der Übungsleiter.



Vorschau

Nach der 0:2-Niederlage gegen Hürth wollen die A-Junioren der JSG Erft zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag (17.30 Uhr) ist CfB Ford Niehl in Kuchenheim zu Gast. Mit dem Tabellenvorletzten hat die JSG nach der 1:3-Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen.

Die B-Junioren der JSG Erft sind am Samstag (18 Uhr) auswärts gegen Sportfreunde Troisdorf 05 gefordert. Die JSG ist leicht favorisiert. (tom)

Auch bei „seinen Jungs“ in der B-Jugend, die in der Bezirksliga kicken, müsse er mit seinem Co-Trainer Stefan Esser immer wieder an Stellschrauben drehen. Sie seien taktisch aber schon einen Schritt weiter.



Das könnte Sie auch interessieren:

Trainerbeben bei der JSG Erft Anzeige Kevin Greuel schmeißt hin von Tom Steinicke

Sportlerwahl 2021 Anzeige „Der beste Stürmer im Kreis Euskirchen“

Jugendfußball Anzeige JSG Zwanzig18 sichert sich überraschend den Kreispokal

„Das war schon ein Schock“, sagt ein Vater über den überraschenden Abgang von Kevin Greuel vor gut einer Woche. Dass der Coach, der im Sommer den SC Wißkirchen im Seniorenbereich übernimmt, schon vor dem Saisonende seine Zelte abbricht, sei nicht zu erwarten gewesen. Aber er sei sich sicher, dass alle Beteiligten das Beste aus der Situation machen werden.