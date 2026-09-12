Hohoho und eine Buddel voll Rum! In eine neue Saison starten die Heimbacher Piraten auf der kleinsten Freilichtbühne in NRW, wenn am Wochenende das Pirates-Actiontheater zu seiner nächsten Kaperfahrt aufbricht. Mit jeder Menge Knalleffekten und Pyrotechnik, Humor und Überraschungen hat die Crew um Ralf Winterhoff auch in diesem Jahr ihr Theaterstück gewürzt: „Der Pakt von Port Royal“ wird dieses Mal gespielt – und fürs Publikum gibt es viel zum Lachen und zum Staunen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren dreht sich die Geschichte um ein Abenteuer des Käpt’n John Flint, die Leib- und Magenrolle von Theaterchef Winterhoff. Ein übler Geselle ist er, der legendäre Piratenkapitän, der allerdings in Vlatten auch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat – und mit den Soldaten des englischen Königs.

Die Stuntszenen übernehmen die Eifeler Schauspieler diesmal selbst

Denn zu Anfang des Stückes steht er nach der Flucht vor den Häschern des Königs alleine da, ohne Schiff und ohne Crew. Natürlich setzt er alles daran, das zu ändern und sein Schiff, die Walrus, wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Dabei wird er unterstützt von dem desertierten Soldaten Fletcher und einem leicht tuntigen Long John Silver, der immer wieder für komische Situationen sorgt.

Dabei hat Flint auch andere Pläne und setzt alles daran, den Engländern den sagenhaften Rubin „Stern von Carthagena“ abzujagen. Doch dafür muss er sich erst einmal mit der missgünstigen Mary Asworth und Edward Harrison auseinandersetzen, die ihm mit allen Mitteln zuvorkommen wollen.

Den Rubin wollen Käpt’n Flint (r.) und sein Helfer Fletcher erobern. Copyright: Stephan Everling

Die Kulissen der kleinsten Freilichtbühne in NRW sind hinter der „Rusty Cutlass Tavern“ in Vlatten aufgebaut. Copyright: Stephan Everling

Es knallt, kracht, klirrt und raucht auf der Bühne, wenn die Piraten in Vlatten zur Sache gehen. Kein Problem für die Schauspieler, die alle im Stuntgeschäft erfahren sind. „Wir haben in diesem Jahr auch keine zusätzlichen Stuntmen engagiert, weil wir uns das mittlerweile selbst zutrauen“, sagt Winterhoff.

Zweimal seien sie in diesem Jahr bereits von Pro Sieben für „Galileo“ engagiert worden, wo die Action-Szenen geliefert wurden. Auch die Mittelalterband Saltatio Mortis bediente sich der Expertise der Eifeler Piraten. Die pyrotechnischen Effekte werden von ausgebildeten und zertifizierten Fachleuten beigesteuert.

Auf der Piratenbühne gibt es auch einige neue Charaktere

Da einige Darsteller aus den vergangenen Spielzeiten nicht mehr dabei seien, sei es notwendig gewesen, neue Charaktere einzuführen, erklärt Winterhoff. So sei auch die Figur des Long John Silver sehr viel humoristischer angelegt, als das in der Schatzinsel von Robert Louis Stevenson der Fall sei: „Da sind wir gespannt, wie die Leute das annehmen.“

Für diese Rolle habe er den erfahrenen Laiendarsteller Michael Berger überredet, wieder auf die Bühne zu gehen. „Es macht Spaß“, sagte er nach seinen ersten Erfahrungen als Pirat. Einen langen Bart habe er allerdings noch nicht: „Meinen habe ich mir seit März wachsen lassen, aber der kommt ab, wenn das hier vorbei ist.“

Die Darsteller der Soldaten kommen aus der Reenactmentszene und sind im Umgang mit Schwarzpulver ausgebildet, so Winterhoff. Überhaupt sind die Schauspieler allesamt Laien, kommen vorwiegend aus der Region. „Auch der Sänger der Mittelalterband wird dabei sein und fliegt durch eine Glasscheibe. Den haben wir so angefixt, dass er unbedingt mitmachen wollte“, freut sich Winterhoff.

Doch eines wünscht er sich noch: „Wir suchen noch Lokalmatadoren, die wir einarbeiten können.“ Oft werde gesagt, das Pirates-Actiontheater sei zu professionell, doch das stimme gar nicht: „Leute, ihr müsst einfach mal gucken kommen.“

Theater und Musik

Die Aufführungen von „Der Pakt von Port Royal“ finden am Samstag, 12. September, ab 19.30 Uhr und Sonntag, 13. September, ab 16 Uhr, auf der Bühne hinter der „Rusty Cutlass Tavern“ an der Bachstraße 1 in Vlatten statt. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro zuzüglich Gebühren, an der Tageskasse 33 Euro, ermäßigt 15 Euro beziehungsweise 23 Euro. Am Sonntag ist Familientag, an dem zwei Tickets zum Preis von einem bei einem Preis von 12,50 Euro erworben werden können. Das Angebot gilt allerdings nur online.

Ebenfalls nur online wird das Zehnerticket angeboten, bei dem zehn Tickets zum Preis von 150 Euro erworben werden können. Im Theater ist freie Platzwahl. In der Pause ist die Piratenkneipe „Rusty Cutlass Tavern“ geöffnet.

Auch Konzerte gibt es wieder in der „Rusty Cutlass Tavern“ in Vlatten geben. Am Freitag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, spielt die Cover-Band „Rhingpirate“ Kölsch-Rock. Am Samstag, 3. Oktober, 19.30 Uhr, ist die Band „Katerfahrt“ aus der Voreifel zu hören, die Piraten-Fun-Folk bietet. Die Tickets für diese Veranstaltungen sind ebenfalls online erhältlich.