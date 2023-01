Teile der neuen Fußgängerüberführung wurden in dieser Woche am Mechernicher Bahnhof mit Hilfe eines Krans montiert.

Mechernich – Noch ruht der Zugverkehr auf der Eifelstrecke südlich von Euskirchen. Am Bahnhof in Mechernich kommen unterdessen die Arbeiten für den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation gut voran: In dieser Woche wurden Einzelteile der neuen Fußgängerüberführung angeliefert und mit Hilfe eines Krans montiert.

Züge sollen ab Ende April wieder fahren

„Wir hoffen, dass wir auch die Aufzüge bis Ende April in Betrieb nehmen können. Dann soll auch die Strecke von Euskirchen bis Mechernich wieder befahren werden“, teilte Dirk Pohlmann, Pressesprecher NRW der Deutsche Bahn AG, auf Anfrage mit.

Im Juni 2020 wurde mit den Arbeiten zum barrierefreien Ausbau der Bahnsteige begonnen. Im Zuge dieser Maßnahme wurde der bestehende, zwischen Gleis 1 und 2 liegende Zwischenbahnsteig entfernt und durch einen neuen Mittelbahnsteig zwischen Gleis 2 und 4 ersetzt. Dazu wurde das bisher durchgehende dritte Gleis teilweise entfernt und in ein so genanntes Stumpfgleis umgewandelt.

Die moderne Fußgängerbrücke in Stahlbauweise ersetzt die bisherigen niveaugleichen Reisendenübergänge und schafft zudem eine zusätzliche Verbindung zwischen Nord- und Südseite des Bahnhofes, wo sich auch ein weiterer Pendlerparkplatz befindet.

Die nun angedachte Elektrifizierung der Eifelstrecke wurde bereits bei der Planung der Brücke berücksichtigt. Die Barrierefreiheit wird durch insgesamt drei Aufzugstürme sichergestellt.