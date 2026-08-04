Viele haben sie sicher schon bemerkt, die gelben Plakate und die Werbetafeln, die allen unmissverständlich zeigen: Schon bald ist wieder Kirmeszeit in Bergisch Gladbach. Von Samstag, 8. August, bis Dienstag, 11. August, können kleine und große Gäste sich im Break Dance um die eigene Achse wirbeln, an der Schießbude ihr Können unter Beweis stellen und leuchtend rote Paradiesäpfel an den Süßwarenständen ergattern.

Die Laurentiuskirmes ist bunt und bietet mit verschiedenen Attraktionen, die den Konrad-Adenauer-Platz bevölkern, Spaß für die ganze Familie. Die Gäste erwartet eine ganze Reihe von Klassikern. Darunter natürlich auch die große Attraktion der Kirmes, der „Ostseestern“ – ein Riesenrad, das mit seiner Höhe von 38 Metern nahezu über den Wolken schwebt und einen ganz besonderen Ausblick verspricht.

Auch der Autoscooter „Route 66“ wird in der Stadtmitte stehen

Kirmes seit 184 JahrenMit dabei ist außerdem der „Steamer“, der früher „Flipper“ hieß, bei dem zwölf offene Kugeln auf einer flachen Scheibe rotieren, ebenso wie der „Ring-Renner“. Ebenfalls Tradition ist der Autoscooter „Route 66“, der im Frühjahr vergangenen Jahres neugestaltet wurde – mit Segnung auf der Pfingstkirmes 2025.

i Sperrungen Aufgrund der Laurentiuskirmes kommt es zu Sperrungen und der Verlegung von Bushaltestellen, damit Schausteller und Fahrgeschäfte genug Platz haben. Seit vergangenem Sonntag, 20 Uhr, bis Donnerstag, 12. August, sind der Parkplatz am Stadthaus und die Busspur gesperrt. Seit vergangenem Montag, 7 Uhr, ist außerdem die Busspur am Konrad-Adenauer-Platz gesperrt. Diese Sperrung gilt bis einschließlich Mittwoch, 12. August, jeweils ganztägig. Alle Linienbusse, die die Haltestelle „Markt“ anfahren, weichen auf die Ersatzhaltestelle am Stadthaus „An der Gohrsmühle“ aus. Entlang des Stadthauses bis zum Kreisverkehr Schnabelsmühle ist die Durchfahrt für Fahrzeuge, auch Fahrräder, gesperrt. Seit Montag ist außerdem die gegenläufige Radspur der Laurentiusstraße auf ihrem letzten Abschnitt am Rathaus gesperrt. Der Wochenmarkt wird in die Fußgängerzone verlegt, an den Terminen Mittwoch, 5. August, Samstag, 8. August, und Mittwoch, 12. August

Fans von Fahrgeschäften dürfen sich außerdem auf die schwingenden Gondeln der Schlittenfahrt „Hawaii Swing“ freuen. Ein Labyrinth, das es zu durchqueren gilt, bietet „Chrystal City“.

Für die kleinen Gäste gibt es Entchenangeln und Miniscooter

Für all diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen zu klein für die großen Attraktionen der Laurentiuskirmes sind, gibt es ebenfalls ein buntes Angebot, darunter Entchenangeln, Miniscooter und ein Kinderkarussell. Und auch für den kleinen – oder großen – Hunger ist gesorgt: Getränke- und Imbissstände bekommen in der Gladbacher Innenstadt ebenso einen Platz wie verlockende Süßwarenstände.

i Die wichtigsten Termine im Überblick Die Laurentiuskirmes findet von Samstag, 8. August, bis Dienstag, 11. August, statt und lädt Groß und Klein in die Gladbacher Innenstadt ein. Am Samstag gibt es um 10 Uhr eine Schaustellermesse in St. Laurentius. Im Anschluss findet ein kleines Frühstück vor der Kirche statt, bei dem Interessierte mit den Schaustellern ins Gespräch kommen können. Um 12 Uhr am Samstag wird die Laurentiuskirmes feierlich mit Bieranstich eröffnet. Mit dabei sind Bürgermeister Marcel Kreutz, Landrat Arne von Boetticher, Kreisdechant Norbert Hörter gemeinsam und Burkhardt Unrau, Sprecher der Schausteller. Vier Tage lang können die Besucherinnen und Besucher Fahrgeschäfte und Imbissstände genießen. Am letzten Tag der Kirmes, dem Dienstag, gibt es zum Abschluss des Festes nach Einbruch der Dunkelheit ein großes Feuerwerk.

Seit bereits 184 Jahren gibt es die Laurentiuskirmes in Gladbach. Bevor sie in diesem Jahr am Samstag eröffnet wird, erwartet Interessierte bereits zum 19. Mal eine Schaustellermesse um 10 Uhr in St. Laurentius. Dies gehe auf eine Idee des Kreisdechanten Norbert Hörter zurück, der damit das Patronatsfest der Pfarrei St. Laurentius hervorheben möchte, wie Burkhardt Unrau, Sprecher der Schausteller, mitteilt. Denn das sei der Ursprung der Laurentiuskirmes. Nach der Messe laden Kirche und Schausteller zu einem kleinen Frühstück vor der Kirche ein.

Mit dem Anstechen des Bierfasses und Glockenläuten startet die Kirmes

Um 12 Uhr eröffnen dann Bürgermeister Marcel Kreutz, Landrat Arne von Boetticher, Kreisdechant Norbert Hörter gemeinsam mit Burkhardt Unrau wie gewohnt die Kirmes. Traditionell wird das Bierfass angestochen und St. Laurentius lässt die Glocken läuten. Und für die Besucherinnen und Besucher vielleicht das Wichtigste: Kostenlose Fahrchips werden den Weg in die Menschenmassen finden.

Vier Tage lang heißt es dann Autoscooterfahren, vom Riesenrad aus den Blick über die Kreisstadt schweifen lassen und gemeinsam die Kirmesatmosphäre genießen. Am Dienstag, 11. August, ist dann Schluss mit dem Kirmeszauber. Damit der Abschied nicht zu schwer ist, haben die Schausteller auch für dieses Jahr am Abend ein spektakuläres Feuerwerk geplant.