In Kerpen-Sindorf wurde ein Lidl-Markt neu eröffnet.

Kerpen-Sindorf – Schon vor 7 Uhr warteten die ersten Kunden ungeduldig auf die Neueröffnung des Lidl-Discounters an der Kerpener Straße. Das Unternehmen eröffnete am Donnerstag den fünften Markt im Stadtgebiet und zugleich den modernsten in der Region.



Auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche mit hohen Decken, soliden Leimbinder-Trägern und unter sparsamem, aber dennoch hellen LED-Licht gibt es neben dem Standardsortiment Obst und Gemüse auch Backwaren und Bio-Artikel.

Lidl-Filiale in Kerpen mit modernster Technik gebaut

Gebaut wurde das Geschäft mit modernster Technik. So dunkelt sich die Glasfassade automatisch je nach Sonneneinstrahlung ab. Die Abwärme der Kühlaggregate im Lager und im Verkaufsraum wird zum Heizen des Gebäudes umgenutzt. Strom liefere eine Solaranlage auf dem Dach, wie Projektmanagerin Daniela Bergweiler erläuterte.

Lidl-Immobilienleiter Martin Sprenger betonte, dass 30 Arbeitsplätze um Filialleiter Ali Baday am neuen Standort geschaffen worden seien, zwei davon für Auszubildende.

Lidl in Kerpen: Fahrradfahrer können ihre Zweiräder reparieren

Für die Zufahrt hat das Unternehmen einen Abbieger auf der Kerpener Straße gebaut und den Radweg um eineinhalb Meter verbreitert. Neben 132 Autoparkplätzen gibt es zwei Flächen, auf denen Fahrräder abgestellt werden können, eine ist überdacht. Als besonderen Service gibt es Kompressor-Luftpumpen für Fahrrad-, Kinderwagen- und Rollireifen und ein – allerdings angekettetes – Reparaturwerkzeug für Plattfuß und andere kleinere Defekte am Zweirad. An zwei Autoparkplätzen können E-Autos eine halbe Stunde lang kostenlos aufgeladen werden.

Am Mittag setzten sich Vizebürgermeister Addy Muckes und Ortsvorsteher Hans-Jürgen Bröcker eine Stunde lang an die Kasse. Gut gelaunt zogen sie die Waren über die Scanner. Die Einnahmen durften sie mitnehmen für den Kinderschutzbund.

„Wir finden das toll, dass wir nicht mehr nach Horrem fahren müssen, um bei Lidl einzukaufen“, sagte Kundin Heike Schwadke, die mit Mann und zwei Kindern das neue Einkaufsangebot nutzte.