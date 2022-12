Rhein-Erft-Kreis – Die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Rhein-Erft-Kreis bereiten sich auf sehr stürmische Tage vor. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 21 Uhr, werden orkanartige Böen bis zur Windstärke 11 erwartet. Von starken Regenfällen ist nicht die Rede.

Nach Berechnungen der Meteorologen ist mit Windgeschwindigkeiten von deutlich mehr als 100 Stundenkilometern zu rechnen. Die Feuerwehren in den Kommunen stellen sich auf eine Vielzahl von Einsätzen ein. Auf der Kreisleitstelle sind üblicherweise sechs Mitarbeiter im Dienst, um die Notrufe anzunehmen. „Wir sind vorbereitet und können die Anzahl auf 13 innerhalb kurzer Zeit aufstocken“, sagt André Haupts, Leiter der Feuerwehr Kerpen und der Leitstelle.

Die Einsätze, die im Zusammenhang mit der Unwetterlage stehen, werden dann weitergeleitet an die jeweilige Feuerwehr in der Stadt. Von dort läuft die Koordination. Rettungsdiensteinsätze werden weiterhin von der Leitstelle in Kerpen eingeteilt.

Auch die Stadt Pulheim bereitet sich auf den angekündigten Sturm mit starken Böen vor. Stadtsprecherin Ruth Henn teilt mit, dass die Kommunale Koordinierungsstelle (KKS) der Feuerwehr bereits aktiviert worden ist und die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft sind. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs seien vorbereitet. Die Verwaltung habe nach internen Beratungen entschieden, die städtischen Kindertagesstätten grundsätzlich offen zu halten. Zugleich schließt sich die Verwaltung aber dem Appell der Landesregierung an, die Kinder möglichst nicht in die Einrichtungen zu bringen. Die Friedhöfe werden ebenfalls geschlossen. Die Stadtverwaltung empfiehlt zudem, öffentliche Parkanlagen und Wälder zu meiden.

Und auch die Stadt Frechen reagiert auf die angekündigte Unwetterlage. Am Donnerstag, 17. Februar und auch am Freitag, 18. Februar, bleiben der städtische Abenteuerspielplatz und die beiden Kinder- und Jugendeinrichtungen Deluxe (Innenstadt) und Habbeltown (Frechen-Habbelrath) geschlossen.

Rhein-Erft: DWD erwartet am Samstag einen weiteren Sturm

Im Kreis gibt es neben mehreren Hundert hauptamtlichen Feuerwehrkräften etwa 3000 freiwillige Helfer. Sie sind vorab informiert und halten sich für Einsätze bereit. Gegebenenfalls kann auch angeordnet werden, dass freiwillige Helfer sich zur Wache oder zum Gerätehaus begeben sollen, um schneller in den Fahrzeugen zu sein.

Ein zweiter Sturm wird in der Nacht zum Samstag erwartet. Vorsichtshalber sperren die meisten Städte Friedhöfe und öffentliche Parks – so auch den Schlosspark in Lechenich. Auch die Stadt Kerpen hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass ab Mittwochabend und bis Freitagmorgen alle Friedhöfe im Stadtgebiet geschlossen bleiben: „Auch die für diesen Tag terminierten Beisetzungen können nicht stattfinden.“ Ebenfalls geschlossen bleiben die Jugendzentren in Kerpen und Sindorf sowie die mobile Jugendförderung.

Grundsätzlich werden die Menschen gebeten, sich möglichst nicht draußen aufzuhalten. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte das Tempo anpassen. Schäden, von denen keine Gefahr ausgeht, sollen nach dem Unwetter gemeldet werden.