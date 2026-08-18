„Gebt Knallgas“, feuerte Gerd Ehrenstein, der Vorsitzende des MGV „Waldfrieden“ Irsen, die sechs Teams an, die beim Traktorpulling – also dem Ziehen eines Traktors mit Menschenkraft – auf dem Dorfplatz am Mühlenteich gegeneinander antraten und schwer im Seil hingen.

Der MGV veranstaltete sein zweitägiges Sommerfest mit Gesang, Party und „Schwerstarbeit“ am landwirtschaftlichen Helferlein, einem Traktor Fendt Farmer 2DE.

SechsTeams kämpfen um ersten Platz beim Traktorziehen

Bei den hochsommerlichen Temperaturen ließ es die Teilnehmerschaft gemütlich mit der Anmeldung zum Kräftemessen angehen. Erst einmal stärkten sich alle mit Kaffee und Kuchen, Würstchen und Getränken. Womöglich steckte auch Taktik dahinter, um den hochmotivierten Titelverteidiger „Highlander Ückertseifen“ mürbe zu machen. Dessen Mitglieder waren in großer Zahl aus der Nachbarschaft angerückt. Ihre Selbsteinschätzung war bereits an ihren T-Shirts ablesbar: „London, Paris, New York, Ückertseifen“.

Vier weitere Teams à fünf Personen trauten sich zu, den Titel zu erobern und möglichst die Vorjahreszeit des Siegers von 16,33 Sekunden auf der 15 Meter langen Strecke in zwei Durchgängen zu unterbieten. Neben dem Gastgeber MGV versuchten die Irsener ihr Glück mit einer zweiten Mannschaft, die sich als „Dorfgemeinschaft“ angemeldet hatte. Auch die Titelverteidiger hatten eine zweite Mannschaft in der Hinterhand, den Damenclub des Ortes. Mit starkem Personal rückten die Jungbauern „De Böömänner“ an.

Die Zuschauer verfolgten das Spektakel im ersten Lauf mit gleichermaßen verteilter Zuneigung. Kurzentschlossen hatte sich während der Läufe aber noch eine sechste Mannschaft angemeldet: Mütter mit Kind. Damit stand der Sieger der Herzen fest, bevor das Team überhaupt die Startlinie überquert hatte. Voller Stolz arbeiteten die Minis mit ihren Mamas Hand in Hand, die Zeit war nebensächlich, Spaß und der Stolz waren ausschlaggebend.

Als die „Mütter mit Kind“ auftauchten, flogen ihnen die Herzen zu Copyright: Sylvia Schmidt

Nach zwei Durchläufen wurden die Ergebnisse addiert. Zwar war den Titelverteidigern aus Ückertseifen gelungen, mit 16,20 Sekunden ihre Vorjahresleistung zu unterbieten, doch „De Böömänner“ hatten in dem Jahr Ruhepause wohl an Kraft zugelegt. Sie holten mit 15,31 Sekunden den Titel. Den dritten Platz belegte die Dorfgemeinschaft Irsen mit 17,69 Sekunden.