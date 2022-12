Siegburg – Eine weitere Fahrradverleihstation hat Bürgermeister Stefan Rosemann mit Vertretern der Anbieter RSVG und der E-Bike-Firma Tier am Rhein-Sieg-Forum eingeweiht. Gleich gegenüber dem erst kürzlich fertiggestellten Anbau der Halle ist an der Bachstraße eine eigens geschaffene Mobilitätsstation entstanden.



Vier weitere Lastenräder



„Die Gäste des Forums können dieses Angebot nutzen. Das ist nur einer der vielen Aspekte für den Standort“, sagte Rosemann. Es sei ein kleiner Schritt in die Richtung Mobilität, wie sie sich in Siegburg in Zukunft darstellen solle. Es ist die mittlerweile 18. Fahrradverleihstation der Räder ohne Motor, die am häufigsten im Stadtgebiet zu finden sind. Mittlerweile gibt es im gesamten rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis 380 sogenannte RSVG-Bikes, die die Verkehrsbetriebe mit dem Fahrradhersteller Nextbike als Leihsystem zur Verfügung stellt. 13 Kommunen nehmen an dem Projekt teil. „Mobilität hört an der Stadtgrenze nicht auf“, stellte Siegburgs Mobilitätsmanager Rudolf Bergen fest.



Schlösser manipuliert

Unbekannte haben in den vergangenen Monaten in Siegburg einige Räder beschädigt, was auch angezeigt wurde. Die Schlösser der Räder wurden manipuliert, um letztere kostenlos nutzen zu können. Rund 100 RSVG-Bikes waren betroffen. Die Herstellerfirma Nextbike hat die Räder daraufhin mit stärkeren Schlössern versehen. Zwei betroffene Stationen waren wegen der Probleme vorübergehend geschlossen, sind aber mittlerweile wieder in Betrieb. (que)

Am Forum gibt es zudem die erste E-Bikes-Station, zwei weitere werden im Stadtgebiet noch ergänzt. Dabei stehen 32 E-Bikes zur Verfügung, kreisweit sind es damit bereits 100. Vier neue E-Lastenräder sollen in Kaldauen, Brückberg und der Innenstadt verteilt werden. Auch das bekannte Lastenrad „Lottchen“ ist gerade im Umbau, wird farblich angepasst und ist demnächst über die Nextbike-App zu buchen.



Seit dem 1. Februar ist der Elektroroller-Vermieter Tier neben dem Betreiber Bird in einem einjährigen Pilotprojekt im Stadtgebiet zu finden. Allein von der Firma Tier stehen 100 Roller in Siegburg.



An 79 Stationen im gesamten Rhein-Sieg-Kreis kann man die RSVG-Bikes mittels einer App oder per Anruf buchen . Das gesamte System wird vom Rhein-Sieg-Kreis und den Kommunen subventioniert, so dass die Preise erschwinglich bleiben. Für einen ÖPNV-Nutzer mit einer Dauerkarte ist die erste halbe Stunden der Fahrradleihe kostenlos.



Die bisherige Nutzung der Räder sei bislang trotz Pandemie ordentlich, und man hoffe noch auf eine weitere Steigerung, berichtete Bergen, der auch ein Car-Sharing-System ankündigte: „Wir wollen da dieses Jahr vorangehen und Stellplätze vergeben.“