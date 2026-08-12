Eine Verfolgungsfahrt führte am Mittwochmorgen (12. August) vom Flughafen Köln/Bonn bis in die Troisdorfer Innenstadt. Der Einsatz begann für die Polizei um 9.52 Uhr, als einem Beamten in Zivil ein Fahrzeug auf der Alten Kölner Straße hinter dem Flughafen in Richtung Altenrath auffiel. Der BMW war vorne rechts leicht beschädigt, bei der Verfolgung bemerkte der Polizist, dass der BMW-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs war.

Jagd endete vor dem Eingang der Fußgängerzone in Troisdorf

„Daraufhin sind zwei weitere Streifenwagen hinzugezogen worden“, berichtete ein Polizeisprecher. Der erste Streifenwagen erreichte an der Altenrather Straße den Flüchtigen, der auf Anhaltezeichen nicht reagierte. Bei der Verfolgungsfahrt sollen sich weitere Unfälle ereignet haben, fügte der Beamte an.

Zahlreiche Warnbaken nahm der Flüchtige am Ende der Verfolgungsjagd mit. Copyright: Quentin Bröhl

Die wilde Fahrt ging dann weiter über die Römerstraße, dann links in die Lohmarer Straße, Marmorstraße, Elsenplatz und rechts auf die Frankfurter Straße. Nach ungefähr 600 Metern versperrte in Höhe des Forum Troisdorf ein weiterer Streifenwagen dem Flüchtigen die Weiterfahrt. Der 38-Jährige wich dem Polizeiauto aus und fuhr die Warnbaken um, die derzeit wegen der Baustelle das Abbiegen nach links in die Römertraße verhindern sollen. In Höhe der Hausnummer 1 der Frankfurter Straße touchierte der BMW ein stehendes Auto, an dessen Steuer ein 77 Jahre alter Mann aus Troisdorf saß und kam zum Stehen.

„Beide Fahrer sind leicht verletzt“, so der Beamte weiter. Der Unfall ereignete sich um 10.02 Uhr, die Verfolgungsjagd hat rund zehn Minuten gedauert. Der Verdächtige stammt aus Rösrath und wurde wegen des Verdachts, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, für einer Blutprobe auf die Wache gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Köln nahm den Unfall auf. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Frankfuter Straße war zwischen der Kirchstraße und der Siebengebirgsallee für Stunden gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 13 Uhr aufgehoben.