Köln – Ellyes Skhiri fasste sich an den hinteren Oberschenkel, ging zu Boden und trommelte mit den Fäusten auf den Rasen. Die Szene gegen Ende des Trainings am Freitag beim 1. FC Köln verhieß nichts Gutes. Steffen Baumgart musste nur wenig später das Unheil verkünden, das sich auf Platz eins am Geißbockheim angekündigt hatte: „Verdacht auf Faserriss“, informierte der Trainer des Fußball-Bundesligisten. Skhiri fehlt im Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften Rheinenergiestadion und verlängert die Ausfallliste bei den Geißböcken auf den Saisonhöchststand von sieben Spielern.

Sieben Spieler fallen beim 1. FC Köln aus

„Bisher sind wir weitgehend verschont geblieben, aber diesmal haben wir eine etwas längere Liste“, stellte Baumgart fest. Er muss neben Skhiri auf die erkrankten Jonas Hector, Florian Kainz, Dejan Ljubicic, Tim Lemperle und Marvin Obuz verzichten. Derbyheld Kingsley Schindler fehlt schon die ganze Woche aus privaten Gründen.

„Am Samstag zählen wir alle unsere Schäfchen und dann freuen wir uns auf das Spiel. Alle, die spielen können, sind gut drauf. Wir schicken einen guten Kader ins Rennen“, ließ sich der FC-Coach seine gute Laune nicht vermiesen. Als Ausrede lässt einer wie Baumgart die Ausfälle sowieso nicht gelten: „Wir haben ein volles Haus und wollen nicht nur gut spielen, sondern auch gewinnen.“



Baumgart will beim Spiel gegen BVB als Sieger vom Platz gehen

Der 50-Jährige wiederholte seinen Wunsch den Platz, als Sieger gegen den BVB und seinen guten Freund Marco Rose verlassen zu wollen, am Freitag auffallend oft. Um genau zu sein, vier Mal in einer knappen Viertelstunde. „Ich möchte gewinnen. Vielleicht auch, weil ich gegen Rosi bisher noch kein Spiel gewonnen habe“, erklärte Baumgart, der es mit Paderborn (gegen Roses Gladbach) und Köln schon drei Mal vergeblich versucht hat. 2014 hat er zusammen mit dem Dortmunder Trainer seinen Fußballlehrer in Hennef gemacht. Seitdem pflegen beide einen engen Kontakt.

Beim 0:2 im Hinspiel bewegte sich Baumgarts Elf auf Augenhöhe und lieferte eine ihrer besten Saisonleistungen ab. „Wir haben kein Tor erzielt und Dortmund hat es in den entscheidenden Szenen gut gemacht“, hat der Kölner Trainer das Spiel aber abgehakt. Er schaut lieber nach vorne, denn „wir haben uns seitdem weiterentwickelt“.



Baumgart hofft auf Rückkehr der Ultras

Das Rheinenergiestadion wird am Sonntag gegen Dortmund das zweite Mal in dieser Saison ausverkauft sein. In Erinnerung an die 50 000 Zuschauer am 27. November 2021 beim 4:1-Derbysieg gegen Gladbach und die Empörung, die das volle Stadion in Corona-Zeiten in ganz Deutschland auslöste, forderte FC-Coach Steffen Baumgart die Fans auf, sich an die Regeln wie etwa die Maskenpflicht zu halten. „Schade“, findet Baumgart, dass die organisierte Fanszene den Heimspielen als Gruppe weiter fernbleibt.



„Ich kann aber nachvollziehen , dass die Ultras nur unter bestimmten Bedingungen zurückkehren wollen und sagen, entweder alle oder keiner. Wir wollen sie gerne wieder dabei haben und hoffen, dass wir als Club diese Bedingungen bald wieder anbieten können.“ Also einen Stadionbesuch ohne Masken, personalisierte Tickets und Impf- oder Testnac

Die persönliche Challenge nimmt Baumgart als zusätzliche Motivation mit in eine Begegnung, die schon im Vorfeld das Umfeld beider Clubs elektrisiert. Bestes Frühlingswetter, ausverkauftes Haus und ein Flutlichtspiel zwischen zwei Traditionsclubs. Es ist das 92. Aufeinandertreffen in der Bundesliga. „Das ist, was den Fußball ausmacht. Bei dem Gedanken an das Spiel, könnte ich nicht mehr grinsen. Lasst uns Spaß haben!“, sagte Baumgart.

Neben Spaß geht es auch um Punkte. Die personell zuletzt gebeutelten Dortmunder wollen als zweitbestes Rückrundenteam (sieben Siege in neun Spielen/22 Punkte) bei aktuell vier Zählern Rückstand auf Bayern München das Meisterschaftsrennen offen halten.



Und der FC? „Wir wollen gewinnen, um unsere Saison weiter positiv zu gestalten. Wir haben eine gute Ausgangsposition für die letzten acht Spiele, die wir ausbauen wollen, ohne das Wort zu sagen. Die Euphorie, die von den Fans ausgeht, sollte bei uns auf dem Platz zu sehen sein“, benannte Baumgart die Ziele.

Er hatte übrigens vor der Saison 2021/22 als einziger Bundesliga-Trainer den BVB als Deutschen Meister getippt und bliebe auch im Fall eines Kölner Erfolgs am Sonntag dabei: „Der Tipp steht. Es sind noch genug Spiele. Das heißt aber nicht, dass ich ihnen helfen will. Wir haben schon einmal gegen sie verloren und die Punkte hätte ich auch gerne.“

Voraussichtliche Aufstellungen:



1. FC Köln: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Hübers, J. Horn; Özcan; Thielmann, Duda, Uth; Modeste, Andersson. – Dortmund: Kobel; Passlack, Can, Hummels, Schulz; Witsel; Reyna, Bellingham; Wolf, Haaland, Malen.