1. FC Köln gegen Bielefeld Mit einem Sieg kann der FC die 20-Punkte-Marke überspringen

Köln – Schon ein einziger Sieg kann so viel verändern. Vor dem mitreißenden 4:1-Derbysieg am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach stand der 1. FC Köln bei 15 Punkten und war seit fünf Spielen sieglos. Eine Niederlage, die bei einem Kaliber wie Gladbach ja durchaus im Bereich des Möglichen liegt, und die Geißböcke hätten nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16 gehabt. Das anstehende Spiel des Fußball-Bundesligisten beim Vorletzten Arminia Bielefeld wäre zum Krisengipfel ausgerufen worden.

Nach dem kolossalen Triumph über den rheinischen Erzrivalen haben die Kölner nun aber von den jüngsten fünf Partien nur eine verloren und weisen als Zehnter nur vier Punkte Rückstand auf den SC Freiburg auf, der nach 13 Spieltagen auf Champions League-Rang vier platziert ist. So eng geht es in der Saison 2021/22 der Fußball-Bundesliga zu – so schnell verändert sich der Blickwinkel.

Auf der Alm peilt der FC den ersten Auswärtssieg an

Mit Blick auf die Aufgabe in Bielefeld, kann der nächste Sieg die Aussichten des FC weiter in Richtung „sehr erfreulich“ verändern. Die Kölner würden schon am 14. Spieltag die 20-Punkte-Marke überspringen. Die dann erreichten 21 Zähler wären nahe an den 23 Punkten, die in der Europapokal-Saison 2016/17 nach 14 Partien unter Peter Stöger zu Buche standen. „Es gibt keine konkretes Punkteziel, aber ich möchte bis zum Ende der Hinrunde natürlich so viele Punkte wie möglich haben“, erklärte Steffen Baumgart am Dienstag. Wird der Wunsch des Trainers erfüllt, hätte der FC zur Winterpause 30 Zähler. „Dass das schwer wir, wissen wir alle und dass ist keine Forderung. Ich möchte einfach gute Leistungen von den Jungs sehen und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt“, ergänzte Baumgart.

Bielefeld nicht als leichten Gegner abtun

Zum Beispiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf der Alm in Ostwestfalen, wo die Geißböcke im siebten Anlauf ihren ersten Auswärtssieg der Saison einfahren wollen. Drei Punkte hat der FC bislang bei den Unentschieden in Freiburg, Frankfurt und Freiburg auf fremden Plätze holen können, was Rang 14 in der Auswärtstabelle bedeutet. Im Rheinenergiestadion sind es dagegen schon 15 Zähler aus sieben Partien – Platz vier in der Heimtabelle. „Über die Ergebnisse können wir sprechen.



Nachhaltiger Fußball-Bundesligist

Der 1. FC Köln war der erste Fußball-Bundesligist, der durch das Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) für sein nachhaltiges Wirtschaften zertifiziert wurde. Die Aktivitäten des FC für nachhaltige Entwicklung sind nun in einem zweiten Schritt durch den TÜV Rheinland bei einem Überwachungsaudit für das Jahr 2020 erfolgreich bestätigt worden. Die Kölner, die in dieser Saison erstmals ein zu 100 Prozent recyceltes Trikot tragen und dabei sind ihre Firmenfahrzeuge konsequent auf Elektrofahrzeuge umzustellen (45 von 103), wurden vom TÜV anhand von 44 Einzelkriterien in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales überprüft. Unter anderem wirtschaftet der FC seit 2020 klimaneutral. (sam)

Ich habe aber mit Ausnahme vom Spiel in Hoffenheim keine große Leistungsschwankungen bei uns zwischen Heim- und Auswärtsspielen gesehen“, sieht Baumgart keine Diskrepanz. Der 49-Jährige verwies darauf, dass sein Team bei allen drei Punkteteilungen auswärts einem Sieg viel näher war als einer Niederlage. „Dass wir in Hoffenheim, Dortmund und München nicht immer als Sieger vom Platz geht, halte ich für normal“ , fügte er den Hinweis auf die Klasse der bisherigen Auswärtsgegner hinzu. „Nicht, dass sich das in der Rückrunde umdreht, wenn Dortmund und Bayern zu uns nach Köln kommen. Das wollen wir natürlich vermeiden.“

Davon auszugehen, dass Bielefeld ja nun ein leichterer Gegner ist und deswegen der Auswärtsfluch verscheucht werden kann, liegt so gar nicht im Naturell von Steffen Baumgart: „Das wird schwer. Das Spiel hat einen anderen Charakter als das Derby. Wir werden alles daran setzen zu gewinnen. Das ist das Ziel.“

Das könnte Sie auch interessieren:

1. FC Köln Anzeige Torwart Marvin Schwäbe überzeugt bei seinem Bundesliga-Debüt

Köln gegen Gladbach Anzeige Große Glücksmomente im Derby – Baumgart lobt Özcan

Derby in Köln Anzeige FC rechtfertigt Vollauslastung des Stadions mit 50 000 Zuschauern von Martin Sauerborn

Stand Dienstag kann der Trainer am Wochenende personell aus dem Vollen schöpfen. Jonas Hector, Rafael Czichos (individuelles Training) und Louis Schaub (krank) fehlten zwar bei der ersten Trainingseinheit der Woche, Baumgart erwartet das Trio aber schon am Mittwoch mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ zurück: „Bei Jonas müssen wir noch ein bisschen gucken wegen der Muskulatur. Sieht alles gut aus.“ Der Kapitän war am gegen Gladbach nach 51 Minuten mit Problemen im Oberschenkel vom Platz gegangen. Wohl noch rechtzeitig, um eine schlimmere Verletzung und damit einen längeren Ausfall zu vermeiden.