Frankfurt/Main – Max Kruse, Nadiem Amiri und Maximilian Arnold führen das Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes für die Olympischen Spiele in Tokio an. Insgesamt berief Trainer Stefan Kuntz sieben frisch gekrönte U21-Europameister in sein 19-köpfiges Aufgebot, das der DFB am Montag bekanntgab. Der Leverkusener Amiri, Kruse vom 1. FC Union Berlin und der Wolfsburger Arnold sind die drei vor 1997 geborenen Spieler, die Kuntz für seine U23-Auswahl nominieren durfte.

Der Europameister von 1996 bedient sich auch aus dem Kader des 1. FC Köln. Ismail Jakobs darf sich auf die Einladung nach Japan freuen, Salih Özcan hingegen wurde von Kuntz nicht berücksichtig. Bei der U21-EM glänzte Özcan noch als Stammspieler.

Der neue FC-Trainer, Steffen Baumgart, kommentierte zu Özcan: „Er hat für sich die Chance gesehen, sich hier bei uns zu zeigen. Olympia ist keine Chance, sondern ein Erlebnis. Hätten Sie mich gefragt: Ich wäre dahingefahren. So etwas erlebt man einmal im Leben, daher habe ich ihm persönlich geraten, dorthin zu fahren. Ich freue mich zwar, dass er die Entscheidung getroffen hat, hier von Anfang an um einen Stammplatz zu kämpfen. Aber ich hätte ihm alles Gute gewünscht, wäre er nach Tokio gefahren. Ich bin froh, dass er den FC nicht verlassen hat in diesem Sommer. Er hat hier alle Jugendmannschaften durchlaufen und steht für den Verein. So jemanden lässt man nicht gehen.“

Stefan Kuntz nominiert 19 Jungs

Ebenfalls in Tokio dabei sein werden Niklas Dorsch, Arne Maier, Amos Pieper, David Raum, Anton Stach und Josha Vagnoman, die mit der U21 vor rund einem Monat in Ljubljana Europameister wurden. Als Stammtorhüter ist wie erwartet Florian Müller vom VfB Stuttgart vorgesehen, ebenfalls dabei sind die A-Team-erfahrenen Benjamin Henrichs von RB Leipzig und Felix Uduokhai vom FC Augsburg. „Für die 19 Jungs und das gesamte Team wird das ein ganz besonderes Erlebnis, in Tokio Teil des Teams Deutschland zu sein“, sagte Kuntz.

Der Kampf um die Medaillen beginnt für Deutschlands Olympia-Fußballer mit der Finalpaarung von Rio. Fünf Jahre nach dem verlorenen Endspiel im Maracanã-Stadion trifft Deutschland gleich zum Auftakt der Vorrunde des olympischen Turniers am 22. Juli in Yokohama auf Brasilien. Saudi-Arabien am 25. Juli in Yokohama und die Elfenbeinküste am 28. Juli in Miyagi sind weitere Gruppengegner. (mbr/dpa)