Auslosung DFB-Pokal 1. FC Köln trifft auf Jena – Baumgart: „Das wird eklig“

Köln – Der 1. FC Köln trifft in der ersten Runde des DFB Pokals auf den Regionalligisten FC Carl-Zeiss Jena. Das hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben. Der neue FC-Coach Steffen Baumgart kommentierte das Los: „Das wird eklig. Jeder, der schon mal in Jena gespielt hat, weiß das. Es ist ein unangenehmer Gegner - aber es ist Pokal: Es geht ums Weiterkommen!“

Viktoria Köln hat ein schweres Los für die erste Runde erwischt: Für sie geht es gegen die TSG Hoffenheim 1899. Die erste Pokalrunde findet zwischen dem 6. und 9. August statt, eine Woche vor dem Bundesliga-Start.

Die Werkself von Bayer 04 Leverkusen hat einen machbaren Gegner gezogen: Lokomotive Leipzig. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München trifft auf den Oberligistin Bremer SV, der sich sehr über das Los freute – endlich gegen einen ganz Großen. Für Titelverteidiger Borussia Dortmund geht es gegen den SV Wehen Wiesbaden.



Alle Paarungen der erste Runde des DFB-Pokals im Überblick

Zweite Liga gegen Bundesliga:

SV Sandhausen - RB Leipzig



3. Liga gegen Bundesliga

1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach

FC Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim

SV Meppen - Hertha BSC

Würzburger Kickers - SC Freiburg

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Türkgücü München - Union Berlin

Amateure gegen Bundesliga:

Bremer SV - FC Bayern München

1. FC Lokomotive Leipzig - Bayer Leverkusen

SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld

SV 07 Elversberg - FSV Mainz 05

SV Babelsberg 03 - SpVgg. Greuther Fürth

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln

Greifswalder FC - FC Augsburg

Wuppertaler SV - VfL Bochum

Vertreter Berliner Fußballverband* - VfB Stuttgart

Preußen Münster - VfL Wolfsburg

2. Liga gegen 2. Liga:



FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue

FC Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

Dynamo Dresden - SC Paderborn

3. Liga gegen 2. Liga:

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

VfL Osnabrück - Werder Bremen

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli

TSV 1860 München - SV Darmstadt 98



Amateure gegen 2. Liga:

SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg

SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

FC 08 Villingen - FC Schalke 04

FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96

Rot-Weiß Koblenz - Jahn Regensburg

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf (mab/lw/dpa)