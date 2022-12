„Gut gegen den Ball gearbeitet“  FC-Coach Steffen Baumgart ist zufrieden

Köln. – Die Stimmen zum 1:0-Heimsieg des 1. FC Köln über Eintracht Frankfurt.

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln):

„Wir haben in der einen oder anderen Umschaltsituation von Frankfurt das Quäntchen Glück gehabt, das man in so einem Spiel braucht. Grundsätzlich glaube ich, dass wir sehr, sehr gut gegen den Ball gearbeitet und immer wieder hoch attackiert haben. Wir nehmen den Sieg gerne mit. Ich finde, er ist über 90 Minuten nicht unverdient.“

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt):

„Wir waren wirklich nette Gäste, weil wir vorne viele aussichtsreiche Situationen nicht zu unseren Gunsten genutzt und dann wieder mal einen Fehler gemacht haben, den der 1. FC Köln bestraft hat. Deswegen haben wir die drei Punkte heute hier in Köln gelassen. Das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend für uns.“

Jörg Jakobs (FC-Sportchef):

„Wir haben verdient gewonnen aufgrund der Spielanteile und -kontrolle, die wir hatten. Wir haben nur zwei Abschlüsse zugelassen. Es spricht für die Entwicklung der Mannschaft, dass wir mit Freiburg und Frankfurt zwei tabellarische Gegner auf Augenhöhe besiegen konnten. Ich freue mich einfach nur, dass sich die Mannschaft für ihr gutes Spiel belohnt hat – mit dem Siegtor durch Tony, eine Geschichte, die zu dieser Saison passt.“

Mark Uth (FC-Offensivspieler):

„Es ist Wahnsinn. Tony (Modeste) kommt rein und macht ihn eiskalt rein. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Wir arbeiten hart und er haut das Ding rein. Gegen Frankfurt ist es immer schwer, das ist eine sehr körperliche Mannschaft, die schnell über Außen spielt. Wie wir es gespielt haben, war überragend. Noch ein Sieg, dann haben wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Mal schauen, wie weit es geht. Es hat mir heute besonders viel Spaß gemacht. Ich durfte auf der Zehn spielen, wo ich zwischen den Reihen schwimmen und mich freilaufen kann.“ (tca)