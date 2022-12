Köln – Wie schnell der Sport in den Hintergrund rückt, wird dieser Tage immer wieder deutlich. So auch für Alexander Ende, den Trainer des SC Fortuna Köln. Am Donnerstagmorgen, wenige Stunden nach dem 2:0-Sieg im Nachholspiel beim FC Wegberg-Beeck, hatte den Coach dieNachricht des Unfalltodes von Jordi Bongarderreicht.



Der 20 Jahre alte Nachwuchsfußballer von Borussia Mönchengladbach war in der Nacht zu Donnerstag bei einer Kollision seines Autos mit einem Lastwagen ums Leben gekommen.



Alexander Ende trauert um Jordi Bongard

Ende kannte Bongard gut aus seiner Zeit als Trainer in der Gladbacher Nachwuchsabteilung. „Es war ein Schock. Er ist ein unglaublich sympathischer junger Mensch gewesen“, sagte Ende. „Ein Riesentalent mit einer super Mentalität. Und auf einen Schlag wurde er aus dem Leben gerissen.“



Doch bleiben Trainer Ende und der Fortuna nicht viel Zeit zum Innehalten. Am Sonntag geht der Regionalliga-Alltag für den Südstadt-Klub weiter. Bei all den schlimmen Nachrichten der vergangenen Tage ist dies zumindest ein erfolgreicher für die Kölner. Der in dieser Saison erst einmal bezwungene Tabellenzweite ist zu Gast bei Fortuna Düsseldorf II (14 Uhr).



Torjäger Sascha Marquet kehrt zurück

Trainer Ende hofft auf den sechsten Sieg in Folge, der den Verein wieder ein Stück näher in Richtung Aufstieg bringen würde. „Es wird eine schwierige Partie. Fast alle Favoriten haben sich in Düsseldorf schwer getan“, sagte Ende. Sein Team muss sich nach Spielen auf tiefen Plätzen diesmal auf einen Rasen in gutem Zustand ein- und umstellen. „Der Platz lässt mehr Fußball zu, darauf werden wir reagieren. Aktuell ist es eine Kunst, schnell zu adaptieren“, sagte Ende.



Der Trainer kann sich auf den vollen Einsatz seiner Mannschaft verlassen. Obwohl die Spieler an Weiberfastnacht frei hatten, fanden sich alle auf freiwilliger Basis zu Regenerations-Einheiten am Südstadion ein. „Da bin ich richtig stolz auf die Jungs“, sagte Fortunas Coach.



In Düsseldorf wird Ende auf seinen von einem Infekt genesenen Torjäger Sascha Marquet zurückgreifen können. Kapitän Jannik Löhden und Verteidiger Jan-Luca Rumpf trainieren nach langen Verletzungspausen ebenfalls wieder. „Personell geht es in die richtige Richtung“, sagte Ende. Auch Nico Brandenburger, bei dem eine Entzündung des Herzbeutels diagnostiziert wurde, kann schon wieder leichte Einheiten absolvieren.