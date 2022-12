Sakhir – Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat vor den abschließenden Testfahrten zur Saison 2022 in Bahrain ein neues Helmdesign vorgestellt. Statt des sonst markanten Streifens in schwarz-rot-gold, der über den Helm führt, ist dieser nun nach den Farben der Ukraine in hellblau und gelb lackiert.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Vettel, der seit der Saison 2021 für den britischen Rennstall Aston Martin an den Start geht, wiederholt seinen Unmut über die Situation in der Ukraine geäußert. Am Tag der russischen Invasion in der Ukraine hatte Vettel bei Testfahrten in Barcelona verkündet: „Es fühlt sich nicht richtig an in Russland zu fahren und ich werde es dieses Jahr auch nicht tun.“ Kurz darauf hatten die Verantwortlichen das Rennen im russischen Sotschi abgesagt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ex-Schumacher-Kollege Anzeige Masepin erwägt Klage nach Formel-1-Rauswurf

Olympia Anzeige Dopingexperte Sörgel: Positiver Test Walijewas durch Glas nur Ausrede

Ukraine-Newsblog Anzeige Drohnenangriff tötet drei Menschen auf russischen Militärflugplatz

Vettel hatte sich zudem in einem offenen Brief mit zahlreichen weiteren Prominenten für den sofortigen Importstopp von russischem Öl und Gas stark gemacht. Der 34-Jährige engagiert sich abseits der Rennstrecke bereits seit einigen Jahren für den Klimaschutz und in der vergangenen Saison eine Partnerschaft mit dem österreichischen Trinkwasserhersteller BWT.



Sebastian Vettel zitiert John Lennon auf Ukraine-Helm



Neben den ukrainischen Farben ist auf der einen Seite des Helms eine Friedenstaube zu sehen, auf der anderen Seite das „No War“-Symbol der Fahrergewerkschaft GPDA, deren Vorsitzender Vettel bereits seit 2010 ist. Oben auf dem Helm ist zudem der Text von John Lennons Song „Imagine“ abgedruckt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vettel wird den Helm zunächst bei den Testfahrten in Bahrain tragen. Ob er zum Saisonstart am 20. März wieder zu seinem alten Design zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt. Entworfen wurde der Helm vom deutschen Helmdesigner Jens Munser aus Salzgitter, bei dem mehrere Formel-1-Fahrer ihre Helme gestalten lassen.



Auch Haas-Pilot Mick Schumacher lässt seine Helme von Munser entwerfen, in der Vorsaison trat er mehrfach mit einem Helm an, der dem seines Vaters Michael nachempfunden war. (shh)