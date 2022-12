„Sehr gute Kölner Mannschaft“ Die Stimmen zum FC-Spiel gegen Hoffenheim

Köln – Der 1. FC Köln hat sein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 0:1 verloren. Die Stimmen zum Spiel:

Steffen Baumgart (FC-Trainer): „Ich habe eine sehr gute Kölner Mannschaft gesehen. Es war ein hochintensives und sehr gutes Spiel. Wir hätten das eine oder andere Tor kassieren, aber auch erzielen können. Wir waren mutig, genau das möchte ich sehen. Ein Unentschieden wäre vielleicht gerecht gewesen. Respekt, wie meine Mannschaft gekämpft hat. Wir haben uns nur nicht belohnt.“

Jeff Chabot (FC-Debütant): „Wir wussten, was mit Hoffenheim auf uns zukommt – viel Qualität und die Tatsache, dass Räume da sein werden. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben alles reingehauen und hatten unsere Chancen. Am Ende hat aber diejenige Mannschaft gewonnen, die das eine Tor gemacht hat. An die gezeigte Leidenschaft können wir anknüpfen.“

Marvin Schwäbe (FC-Torhüter): „Beim Gegentor haben wir den Gegenspieler leider für einen Augenblick aus den Augen verloren. Ansonsten haben wir ein gutes Spiel gezeigt und hatten viel Ballbesitz. Wir haben bis zum Ende gekämpft, stehen aber mit leeren Händen da. Die Hoffenheimer Stürmer haben es uns schwer gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir gut dagegengehalten. Es war eine enge Partie.“

Salih Özcan (FC-Mittelfeldspieler): „Wir wollten über die Intensität kommen, das haben wir ganz gut gemacht. Große Unterschiede zwischen beiden Mannschaften hat man dieses Mal nicht gesehen. Im Vergleich zum ersten Saisonspiel gegen Hoffenheim war es in unserer Leistung ein Unterschied wie Tag und Nacht.“

Jörg Jakobs (FC-Sportchef): „Es war läuferisch, taktisch und fußballerisch ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit mit großer Wucht gegen die Niederlage gewehrt. Die Enttäuschung ist bei uns allen groß. Wir müssen aber das Positive aus dem Spiel ziehen – davon gibt es einiges.“

Sebastian Hoeneß (TSG-Trainer): „Wir hätten es uns einfacher machen können, indem wir früher das 2:0 erzielen. Am Ende haben wir das Glück ein bisschen strapaziert. Wir hatten richtig gute Chancen, waren aber nicht kaltschnäuzig genug. Wenn du diese Chancen nicht machst, brauchst du gegen eine Mannschaft wie Köln auch das Quäntchen Glück, um zu gewinnen.“

David Raum (TSG-Verteidiger): „Ein geiler, ekliger Sieg. Wir haben das 1:0 geschickt verteidigt.“ Über das Tor: „Wir hatten uns vorgenommen, Freistöße kurz herauszuspielen, um den Gegner in Bewegung zu bringen.“ (tca)