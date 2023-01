Baskets legen personell nach NBA-Veteran Donald Sloan verpflichtet

Bonn – Auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt wollen die Telekom Baskets das Risiko weiter minimieren: Die Bonner teilten am Dienstagabend mit, dass sie personell noch einmal nachlegen und ihren Kader mit dem 32-jährigen US-Amerikaner Donald Sloan verstärken.



Nach Alec Brown und Geno Lawrence haben sie mit Sloan die dritte von vier erlaubten Nachverpflichtungen vollzogen und reagieren damit auch darauf, dass die Konkurrenten ihre Mannschaften zuvor schon verstärkt hatten: Die Hamburg Towers haben das Kontingent mit vier Nachverpflichtungen ausgeschöpft, der Mitteldeutsche BC hat drei neue Spieler geholt.

Erster Einsatz für Bonn am Sonntag gegen Würzburg

„Nach der langwierigen Verletzung von TJ DiLeo ständen wir bei einem weiteren Ausfall im Spielaufbau ziemlich im Regen, was wir im Kampf um den Klassenerhalt vorsorglich vermeiden wollen“, begründete Präsident Wolfgang Wiedlich die Maßnahme. Und Sportmanager Michael Wichterich ergänzte: „Auch wenn in den beiden letzten Partien ein Aufwärtstrend zu erkennen war, sind wir weiter in einer prekären Situation.“ Aktuell stehen die Baskets mit 8:30-Punkten auf Rang 15 nur einen Sieg vor Hamburg (6:30) und dem MBC (6:32).

Der 1,91 m große Guard, der die Positionen eins und zwei spielen kann, kommt mit der Erfahrung aus 222 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NBA: Von 2013 bis 2015 ging er für die Indiana Pacers auf Korbjagd, danach für die Brooklyn Nets. In 66 Partien stand er dabei in der Startformation. Für Baskets-Coach Will Voigt, der ja selbst gerade erst seit zwei Spielen für die Bonner verantwortlich ist, war Sloan kein Unbekannter: „Ich habe in der Vergangenheit schon oft gegen ihn gecoacht“, sagt Voigt: „Dabei haben mich seine Toughness und sein Siegeswille beeindruckt.“

Nach seinen NBA-Stationen ging Sloan in China und der G-League, dem Unterbau der NBA auf Korbjagd. Zuletzt stand er bei den Beijing Royal Fighters in China unter Vertrag. Er unterschrieb bei den Baskets einen Kontrakt bis zum Saisonende. Er ist bereits in Bonn eingetroffen und ins Training eingestiegen. Seine ersten Einsätze wird er am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen Würzburg und am Mittwoch im Champions League-Achtelfinale bei AEK Athen haben.