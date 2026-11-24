Fußball lebt von Begegnungen, und dieses Duell bringt zwei Clubs zusammen, die beide mit ihrer Geschichte und ihren Fans für Spannung sorgen. Fortuna Düsseldorf ist als Absteiger aus der 2. Bundesliga zu Gast. Am Freitag, 11. Dezember 2026, um 19 Uhr erwartet die Fans ein Abend, der für Stimmung und Vorfreude steht.

Zur Wahl stehen 1x3 VIP-Tickets mit den besten Plätzen und Catering und 1x3 reguläre Tickets. Die VIP-Tickets bieten die besten Plätze und Catering, die regulären Tickets sind die normalen Eintrittskarten, zur Verfügung gestellt von MagentaSport.

Sollte das Teilnahme-Formular nicht erscheinen oder fehlerhaft dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.

Das Gewinnspiel endet am 04. Dezember 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von MagentaSport, wo Sie alle Spiele der 3. Liga live und in der Konferenz sehen können. Copyright: MagentaSport

Im Gewinnfall werden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung an die Telekom übermittelt.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!