Köln – Das Auto des Kölner SPD-Politikers und Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach ist in der Nacht zu Freitag von Unbekannten mit Farbe übergossen worden. Wie der 58-Jährige auf seinem Twitter-Account schildert, sei der Kleinwagen nicht mehr fahrbar.

Dem Tweet zufolge vermutet Lauterbach, dass die Attacke auf sein Fahrzeug in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Arzt und Corona-Experte steht: „Aber wir werden nie aufgeben. Wir sind viele...“.

Nach Angaben der Polizei Köln geschah der Vorfall auf der Maastrichter Straße in der Kölner Innenstadt. Polizisten stellten einen Farbeimer sicher und nahmen Ermittlungen auf. Eine Anwohnerin hatte die Beamten um 22.40 Uhr über den Notruf darüber informiert, dass die Windschutzscheibe eine Autos mit Farbe überschüttet worden sei.

Die Polizei stehe in Kontakt mit Herrn Lauterbach und hat nach eigenen Angaben die polizeilichen Maßnahmen erhöht. Polizisten gaben in einem Beratungsgespräch weitere Hinweise zur Prävention. Lauterbach selbst wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Vorfall äußern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern machen können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des polizeilichen Staatsschutzes zu melden.

Der Gesundheitspolitiker war seit Pandemiebeginn bereits häufig Ziel von Todesdrohungen und wüsten Beleidigungen durch Corona-Leugner und Kritiker der Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus gewesen. Im Februar hatte der Mediziner seinen geplanten Dienst im Leverkusener Impfzentrum zunächst absagen müssen, nachdem Polizei und Sicherheitsbehörden eine Gefährdung sahen.