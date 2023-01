Köln-Südstadt – In unregelmäßigen Abständen wiederholt sich auf dem Chlodwigplatz die immer gleiche Prozedur: Ein Pritschenwagen fährt vor, zwei Männer steigen aus und sperren mit rotweißen Hütchen einen Teil der Fußgängerzone zwischen dem Merzenich und dem Früh em Veedel ab. Ist die Baustelle umfassend markiert und gesichert, entfernen sie etliche Bodenplatten und verfüllen das entstandene Loch mit Asphaltmasse.

Diskussion um Busse am Chlodwigplatz

Die Busse der Kölner Verkehrs-Betriebe geben Anlass für dieses routinierte Tun. Die Linien 106 und 132 fahren seit Jahren über die Platten, die für diese Belastung nicht gemacht sind. Die Bezirksvertreter waren sich in ihren Sitzungen schon mehrfach einig: Die Busse haben auf dem Chlodwigplatz nichts zu suchen. Die fahren die Platten krumm, schief und kaputt.

Die Busse verursachen regelmäßig Schäden. Copyright: Rahmann

Christian Dörkes, Leiter der Abteilung Verkehrsplanung im Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung, wiederholt bei den entsprechenden Diskussionen in der Politik die immer gleichen Argumente: „Die Busse auf dem Chlodwigplatz sind ja nur eine Zwischenlösung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Nord-Süd-Bahn durchfährt. Und sie erfüllen eine wichtige Funktion. Sie binden die Menschen aus dem Süden an die Ringlinien an und später an der Severinsbrücke an die Linien 3 und 4. Der 132er ist ein stark frequentierter Bus.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Bonbonladen in der Kölner Südstadt Anzeige Kamellebüdchen hat nach Zwangspause wieder geöffnet

In Kölner Traditionshaus Anzeige Welchen großen Fehler viele beim Strumpfhosen-Kauf machen

Neuer Tauschraum im Agnesviertel Anzeige Das Iglu erweitert sein nachhaltiges Angebot

Beim letzten Antrag der Grünen in der Bezirksvertretung Innenstadt machte Dörkes den Bezirksvertretern ein wenig Hoffnung auf Änderung. Er verwies auf den Fahrplanwechsel der KVB in den ersten Monaten des laufenden Jahres. Diese Hoffnung kann nun begraben werden: Bei den Veränderungsplänen der Verkehrsbetriebe spielen die Linien 106 und 132 aktuell keine Rolle.

Dabei ist die Beschlusslage in der Bezirksvertretung eindeutig. Der 106er soll schlicht bis zum Chlodwigplatz fahren und auf diesem wenden. Der 132er soll den Chlodwigplatz umfahren und über die Rheinuferstraße mit einer neu einzurichtenden Haltestelle Ubierring/Bayenturm über An St. Katharinen die Haltestelle Severinsbrücke erreichen. Und umgekehrt. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr. Bis dahin wird auf dem Chlodwigplatz weiter asphaltiert.