Bilderstöckchen – Die Zeit der ellenlangen Schlangen vor den Impfangeboten dürfte zwar allmählich vorbei sein, doch die Resonanz auf die Schwerpunkt-Impfaktion in Bilderstöckchen ist dennoch beachtlich. Bei einem 24-stündigen Einsatz – drei Tage lang jeweils von 10 bis 18 Uhr – können sich alle Bewohner über 18 Jahre, die möchten, kostenlos und unkompliziert mit dem Corona-Impfstoff versorgen.

Bereits am Mittwochmorgen kurz nach Start herrschte reges Kommen und Gehen vor dem temporären Impfzentrum in der Hauptschule Reutlinger Straße. „Wenn's so weitergeht wie jetzt, werden wir heute 500 bis 700 Impfungen schaffen“, schätzte ein Arzt, der vor der Schule das medizinische Aufklärungsgespräch für Impfwillige leistete.



Impfung ohne Anmeldung, lediglich mit Personalausweis

Nach vergleichbaren Aktionen unter anderem in Chorweiler, Kalk, Neubrück und Meschenich hatte die Stadt, in Zusammenarbeit mit der Sozialraumkoordination Bilderstöckchen um Brigitte Jantz sowie dem Integrations- und Bildungsverein Netzwerk e.V., zur Schwerpunktimpfung eingeladen. Ohne Anmeldung, lediglich mit Personalausweis, konnten alle vorbeikommen, die im Bilderstöckchen mit Wohnsitz gemeldet sind. Noch über weite Strecken des Monats Mai hatte Bilderstöckchen zu den Kölner Corona-Sorgenveedeln mit Werten jenseits der 100 gehört.



Das hat sich zum Glück gründlich geändert: In den vergangenen Wochen stand sogar eine Zeitlang die Null bei der Veedels-Inzidenz, und auch aktuell ist eine einzige Person binnen sieben Tagen positiv getestet – was auf 100.000 Einwohner hochgerechnet einen Inzidenzwert von 6,4 ergibt.



Damit dies auch – vor allem angesichts der indischen Delta-Variante und dem sich langsam nähernden Herbst – so bleibt, dafür will die Aktion einen Beitrag leisten. „Es geht uns darum, ein niederschwelliges Impfangebot zu machen“, erläuterte Christian Heinisch, Sprecher der Kölner Feuerwehr, die ebenfalls die Aktion unterstützte. „Etwa für Leute, die den weiten Weg zum Impfzentrum in den Messehallen scheuen, nicht hausärztlich angebunden sind oder noch hin- und hergerissen sind, ob sie sich impfen lassen sollen. Denen bringen wir den Impfstoff nun bis vor die Tür.“ Niemanden zu vergessen, sei auch in den nun anbrechenden Zeiten des Impfstoff-Überangebots und der besseren Termin-Verfügbarkeit geboten. Geimpft wurde mit dem Präparat von Johnson & Johnson, das im Gegensatz zu den anderen drei in der EU zugelassenen Impfstoffen nur eine Dosis erfordert, um seinen vollen Schutz zu entfalten.



Anfang Mai standen die Menschen vor dem Impfbus Schlange. Copyright: Arton Krasniqi

Das Mindestalter von 18 für den Impftermin rührt daher, dass der Impfstoff des US-Herstellers bisher nicht für Jugendliche zugelassen ist. Sozialraumkoordinatorin Jantz freute sich über den gelungenen Start der Impfaktion. „Wir haben ganz viel Reklame gemacht im Veedel mit Plakataushängen, viele Leute haben davon erfahren, als wir die Poster anbrachten“, erinnert sie sich. Mitglieder des Veedelsnetzwerks „Bilderstöckchen-Konferenz“ gingen in die Nachbarschaft, um die Nachricht von der Impfung in ihren Zielgruppen zu verbreiten. „Wir sind echt froh, die Impfaktion endlich bei uns zu haben“, bilanzierte auch der Nippeser Bürgeramtsleiter Ralf Mayer zufrieden. „Wir hatten schon im Mai gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet. Dadurch, dass wir nun genügend Impfstoff haben, können wir es endlich machen.“



Unter den Impfkandidaten herrschte Zufriedenheit

Auch unter den Impfkandidaten herrschte Zufriedenheit. „Es lief super, und es hat überhaupt nicht weh getan“, so eine Besucherin, die nach ihrer Impfung in der Ruhezone vor dem Schuleingang niedergelassen hatte, wo ihr bereits geimpfter Partner sie schon erwartete. „Und Impfreaktionen merke ich bis jetzt auch nicht.“

Geimpft werden Menschen mit Wohnsitz in Bilderstöckchen noch am heutigen Freitag, 9. Juli, von 10 bis 18 Uhr in der Hauptschule, Reutlinger Straße