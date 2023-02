Köln-Poll – Die Bretter, die die Welt bedeuten, müssen nicht zwangsläufig große Bühnen und volle Theater-Säle bedeuten. Das beweist Jens Kuklik bereits zum dritten Mal mit seinem „Atelier Mobile“, dem geländegängigen Wandertheater, das seit Mitte Juni auf den Poller Wiesen gastiert und durch den ganzen Sommer jedes Wochenende bis Ende September mit kulturellen Veranstaltungen aufwartet.



Verschiedenste Künstler-Kollektive und Initiativen geben Theaterstücke, Konzerte und Kunstausstellungen zum Besten – unter freiem Himmel mit bestem Blick auf den Rhein, wie Kuklik sagt: „Mehr Himmel in Köln kriegt man hier nicht.“ Monatelange Behördengänge und enge Absprachen mit dem Schützenverein, dem dieser Abschnitt der Poller Wiesen gehört, waren notwendig, um diesen Kultur-Sommer am Rhein zu ermöglich.

Passanten sollen Einblick bekommen

„Die Poller Wiesen sind dezentral, aber trotzdem gut zu erreichen. Zu unkontrollierten Menschenansammlungen kann es hier nicht kommen. In Zeiten der Pandemie etwas, was uns sehr geholfen hat im Genehmigungsprozess, damit wir jetzt so ungezwungen an der frischen Luft zusammen kommen können“, so Kuklik. Das Atelier Mobile ist und bleibt den Sommer über frei einsehbar.



Absperrbänder halten mehr als psychologische Raumtrenner her, damit jede veranstaltende Künstler-Initiative den Überblick über sein Ticketing behalten kann. Von Zäunen hält Bühnenbauer Kuklik wenig: „Es ist doch schön, wenn auch Passanten einen Einblick in das kulturelle Angebot bekommen, die sonst vielleicht nicht so viele Berührungspunkte mit Kultur-Veranstaltungen haben. Das geht in geschlossenen Sälen nicht so gut.“ Von der Nachbarschaft fühlt er sich warm und herzlich angenommen: „Man kennt schon die Namen der Kinder, die immer auf den Poller Wiesen spielen. Viele fragen interessiert nach, wenn ich hier am Werkeln bin.“

Termine und Infos

2. bis 4. Juli

Frederike Bohr Theaterproduktion: Von Mitläufern und Widerstand - Zeitlos in der Klimakrise

8. Juli

Reihe M - Konzertreihe für Gegenwartsmusik, Elektronik und neue Medien, Live-Filmmusik-Konzert von Felix Kubin.

Adresse: Open-Air-Spielstätte am Weidenweg, Alfred-Schütte-Allee 165, Koordinaten: 50°54'34.0„N 6°59'06.2“E. Nur Fahrradparkplätze; KVB: Linie 7, Salmstraße Bus 159, Alfred Schütte Allee



Das ganze Programm finden Sie hier.



Fertig ist das Atelier Mobile nämlich noch lange nicht: Sukzessive soll das Aufgebot wachsen, bis in ein paar Wochen sogar eine Kuppel die Bühne überdecken soll. Jeder Künstler darf mitwirken und auch für spontane Anfragen ist Kuklik stets offen: „Ich würde mich freuen, wenn wir hier die Stimmung eines Kultur-Festivals schaffen können, wo sich vielleicht noch weitere Kulturschaffende und Interessierte mit einbringen. Nach dem analogen Stillstand der Kultur können wir das sicherlich alle gebrauchen.“