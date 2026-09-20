Friedrich Merz spricht wenige Minuten nach den ersten Hochrechnungen. Es ist eine Flucht nach vorn, sagt Rundschau-Chefredakteur Jens Meifert
Nach der WahlDer Kanzler will Veränderungen - das muss auch für ihn gelten
Ein Kommentar von Jens Meifert
3 min
An diesem Sonntag hat sich der Himmel für Bundeskanzler Friedrich Merz und die sogenannten Volksparteien weiter verdüstert. CDU und SPD müssen zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen bei Landtagswahlen krachende Niederlagen verkraften. Erneut sind es Ergebnisse, die das Land verändern werden.
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