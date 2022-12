Impfaktion in Königswinter Nur fünf Minuten anstehen für den „Pieks“

Königswinter – „Ich bin sehr, sehr froh, dass die Aktion so gut angenommen wird“, sagte Bürgermeister Lutz Wagner am Samstag zwei Stunden nach Beginn einer Sonderimpfaktion von Königswinterer Ärzten in der Aula des Schulzentrums Oberpleis. Im Stadtteil Vinxel, wo Ärzte in der Kindertagesstätte ebenfalls bereitstanden, bildete sich zu Beginn der Aktion eine lange Menschenschlange, wie Wagner anhand von Fotos zeigte. „Die Menschen standen in der Kälte und haben sich bedankt, weil sie sonst keinen Termin bekommen hatten“, berichtete das Stadtoberhaupt.

Nach fünf Minuten vor der Impfkabine

Im Schulzentrum betrug die Wartezeit am Samstagmittag nur wenige Minuten. Wie lange er anstehen musste? „Gar nicht. Keine fünf Minuten“, sagte Torsten Griesche, der vor einer der fünf Impfkabinen stand um den „Pieks“ zu bekommen. Er holte sich seine dritte Impfung ab. „Das gibt ein wenig Sicherheit“, sagte Griesche. Hoffentlich gelinge es, das Virus so zu bekämpfen, sagte er über das Angebot zur Boosterimpfung.

Ehrenamtlicher Einsatz eines Bundeswehrarztes: Dr. Dr. Claus Pelster impft Torsten Griesche. Copyright: Ralf Klodt

Die weitaus meisten, die das Angebot nutzten, holten sich ihre Auffrischungsimpfung ab. Nur „ein kleines Dutzend“ kam zur Erstimpfung, aber „sie sind uns besonders willkommen“, betonte am Samstagmittag die Oberpleiser Ärztin Birgit Albers, die mit ihrem Praxisteam die Impfaktion auf die Beine stellte, dabei aber von der Stadt ebenso unterstützt wurde wie von zahlreichen Helfern: Kommunalpolitiker der Königswinterer Wählerinitiative und der CDU waren ebenso dabei wie der Bürgerverein Vinxel und der Werbekreis Oberpleis. Er sei den Helfern und Unterstützern sehr, sehr dankbar, sagte der Bürgermeister.

Weitere Termine

Am Sonntag, 5. Dezember, wird in der Aula des Schulzentrums Oberpleis die Sonderaktion fortgesetzt, und zwar von 10 bis 15 Uhr. Am Samstag, 11. Dezember, kann man sich im Evangelischen Gemeindezentrum in Niederdollendorf von 10 bis 15 Uhr impfen lassen; am selben Tag zur selben Zeit auch im Pfarrheim Eudenbach. Am Samstag, 18. Dezember, findet eine weitere Impfaktion in der Grundschule am Lauterbach in Königswinter-Stieldorf statt (10 bis 15 Uhr). Und am 20. Dezember kommt der Impfbus des Rhein-Sieg-Kreises in die Altstadt. (csc)





In der Aula nahmen sie die Impflinge in Empfang, wiesen ihnen nach der Anmeldung die richtige Impfkabine zu und gaben nach der obligatorischen Wartezeit von 15 Minuten die Impfpässe wieder aus. „Es ist ganz toll organisiert“, betonte Birgit Albers.

Den Impfstoff von BioNTech erhielten in Oberpleis nur die unter 30-Jährigen, alle anderen bekamen das Vakzin von Moderna. „Einige Ältere haben gemosert“, berichtet die Ärztin Birgit Albers, und hätten erklärt, dann lieber woanders hinzugehen.

Neun Impfangebote soll es in Königswinter noch in diesem Jahr geben, die Stadt werde die Aktion aber auch im neuen Jahr fortsetzen, betonte der Bürgermeister. „Wir müssen die Impfquote ganz, ganz dringend hochbekommen, sonst kriegen wir einen ganz bitteren Winter.“