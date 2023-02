Bonn – In der Stadt Bonn gibt es jetzt vier bestätigte Coronavirus-Erkrankungen. Das teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Nachdem zunächst ein 13-jähriger Schüler der Bonn International School (BIS) erkrankt war und die Schule vorerst geschlossen worden ist, berichtete die Stadt am Sonntag von der Mutter einer Familie, die positiv getestet worden sei. Der Vater sei wegen einer Vorerkrankung stationär im Krankenhaus aufgenommen worden.



Bei ihm seien wie auch beim Sohn Abstriche genommen worden, deren Ergebnisse noch ausstünden. Alle Familienmitglieder seien in häuslicher Quarantäne, beruflich gebe es nur eine kleine Umgebung. Auch ein Reiserückkehrer aus Südtirol sei am Samstag positiv getestet worden. Da er noch Urlaub habe, gebe es keine beruflichen Kontakte. Seine Lebensgefährtin befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Bonn: Schule bleibt bis zum 23. März geschlossen

Am späten Freitagnachmittag war das Gesundheitsamt zuvor von einem positiven Testergebnis bei dem 13-Jährigen informiert worden, der die BIS besucht. Die Schulleitung hatte laut Verwaltung direkt die Eltern und Lehrkräfte informiert und die Schule bis zum 23. März geschlossen. Die Stadt hat etwa 40 bis 50 Schüler beziehungsweise Lehrer, die direkten Kontakt zu dem Jungen hatten, unter häusliche Quarantäne gestellt. Von den Schülern zeigt bisher niemand neue Symptome. Zehn Familien wurden allerdings noch nicht erreicht, so die Stadt Sonntagnachmittag.

Die BIS besuchen 720 Schüler aus 80 Ländern. Wie Schulleiterin Patricia Baier der Rundschau sagte, laufe der Unterricht ab Mittwoch online. Die älteren Schüler hätten Laptops, die Grundschüler Tablets. Sie seien es gewohnt, ihre Hausaufgaben online zu erledigen, die Lehrer würden von Zuhause aus arbeiten. Die Eltern hätten Verständnis für die Maßnahmen.

Erster Fall in der Clemens-August-Schule in Poppelsdorf

Der erste bestätigte Coronafall in Bonn war vor gut einer Woche ein 22-jähriger Mitarbeiter der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Clemens-August-Schule in Poppelsdorf gewesen. Die Grundschule ist seither geschlossen.

Auf der Internetseite der Stadt heißt es, sie müsse positive Coronafälle zunächst dem Landeszentrum Gesundheit NRW melden, ehe sie die Information an die Öffentlichkeit geben könne. Daher komme es unter Umständen zu zeitlichen Verzögerungen beim Informationsfluss. Den Fall von Freitag machte sie am Samstag publik. Am Freitag hatte die Stadtverwaltung zudem auf einen Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums hingewiesen, wonach Kommunen in Presseinformationen „ausschließlich bestätigte Infektionen laut Falldefinition des Robert-Koch-Instituts (positiver labordiagnostischer Nachweis)“ nennen dürfe. Daher veröffentliche die Stadt keine Zahlen zu Verdachtsfällen mehr .

Unterdessen wird das in Bonn ansässige UN-Klimasekretariat der Vereinten Nationen (UNFCCC) bis Ende April keine Meetings beziehungsweise Konferenzen abhalten. Das hat die Generalsekretärin Patricia Espinosa mit Hinweis auf die Coronaviruskrise und die Entwicklung in Deutschland mitgeteilt.

Das Bürgertelefon der Stadt hat die Rufnummer 0228/7175.