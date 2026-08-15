Heutzutage fehlt vor allem eins: Zeit. Zeit, um mal richtig zu entspannen, um ins Fitnessstudio zu gehen oder um mal wieder ein gutes Buch zu lesen. Für viele Menschen ist daher die Sommerzeit die Zeit, in der man endlich eine alte oder neue Lektüre, die man schon immer lesen wollte, aus dem Regal zieht.

Auch der Urlaub, egal ob auf Balkonien oder am Strand, lässt sich am besten mit einem guten Buch genießen. Für den Fall, dass bei einigen Leserinnen und Lesern das Bücherregal mit den ausstehenden Titeln ausgeschöpft ist, die alten Schmöker schon ausgelesen sind oder einfach keine Idee für eine neue Lektüre aufkommt, hat die Redaktion bei ihren Buchhandlungen des Vertrauens im Kreis Euskirchen nach den Empfehlungen für ein gutes Sommerbuch gefragt.

Insgesamt neun Bücher, die eine große Bandbreite von Genres abdecken und sich, je nach Titel, an verschiedene Altersklassen richten, stellen die Literatur-Experten vor. Besonders für junge Menschen sei das Lesen wichtig, betont zum Beispiel Katharina Pütz, Inhaberin der Buchhandlung „Die Leserei“ in Bad Münstereifel.

Laut Statistischem Bundesamt verbrachten Menschen ab zehn Jahren im Schnitt schon 2013 fünf Minuten weniger Zeit mit Büchern als zehn Jahre zuvor. Für Buchhandlungen ist dieser Trend nicht unerheblich. Sowohl der Schwund von Buchkäufen als auch der Umstieg auf E-Reader und steigende Kosten für Personal und Ladenflächen machen mittlerweile vielen kleinen Buchhandlungen zu schaffen.

Ein Klassiker und eine Graphic Novel

Eigentlich habe sie eine andere Idee für ein Buch, bemerkt Anja Gómez Fernández entschuldigend, als sie nach einer Buchempfehlung für Jugendliche gefragt wird. Sie könne das gesuchte Werk aber leider nicht finden, „Der Sommer, als ich schön wurde“ sei dafür aber ein bekannter Sommerklassiker.

Buchhändlerin Anja Gómez Fernández arbeitet in der Euskirchener Thalia-Filiale. Copyright: Charlotte Puffer

Die von Jenny Han geschriebene Trilogie begleitet Isabella „Belly“ Conklin in den Sommern, die sie bei der besten Freundin ihrer Mutter und deren Söhnen in Cousins Beach verbringt. Conrad, in den Belly schon immer heimlich verliebt war, und Jeremiah interessieren sich endlich für sie, doch das stellt die Beziehung der drei vor Probleme. In dem Roman muss sich Belly im Laufe der Zeit mit Themen wie dem Erwachsenwerden und der ersten großen Liebe auseinandersetzen. Auch die Serienadaption mit drei Staffeln auf Amazon Prime, die bereits 2022 erschien, sorgte für Furore.

Der Sommer, als ich schön wurde von Jenny Han, 320 Seiten, dtv, 13 Euro, ISBN: 978-3-423-08676-9

Nach ein paar Minuten findet Fernández dann doch noch das gesuchte Buch. Es handelt sich um den sechsten und letzten Band der Bestseller-Comic-Roman-Reihe „Heartstopper“ von Alice Oseman. Laut der Buchhändlerin sei die Serie besonders durch ihre Vitalität auf Booktok und die gleichnamige Netflix-Serie so erfolgreich geworden.

Die Graphic Novel begleitet die Liebesbeziehung zwischen den beiden Highschool-Schülern Nick und Charlie in ihrem letzten Jahr. Während sich Nick auf sein Studium in Leeds vorbereitet, geht Charlie voll und ganz in seiner neuen Rolle als Schülersprecher auf. Die Charaktere müssten sich zum Ende ihrer Schullaufbahn nun mit wichtigen Themen wie einer drohenden Fernbeziehung, Zukunftsängsten, dem Erwachsenwerden und der Weiterentwicklung ihrer Identität auseinandersetzen, so Fernández.

Heartstopper Volume 6 von Alice Oseman, 448 Seiten, Loewe, 20 Euro, ISBN: 978-3-7432-1834-5

Coming-of-Age-Roman vor irischer Kulisse

Nach kurzem Überlegen entscheidet sich Rosa Wirtz für den Debütroman „Kala“ des irischen Autors Colin Walsh. Der Coming-of-Age-Roman mit Krimi-Elementen spielt in einem kleinen Ort an der Westküste Irlands, in dem drei alte Freunde nach Jahren wieder aufeinandertreffen.

Rosa Wirtz ist in der Buchhandlung Backhaus in Nettersheim tätig. Copyright: Charlotte Puffer

Im Sommer 2003 gehörten sie zu einer unzertrennlichen Clique um die ungestüme Kala Lanann, bis diese spurlos verschwand. 15 Jahre später treffen sich Helen, Joe und Mush zufällig in Kinlough wieder. Als dann menschliche Überreste im Wald gefunden werden, müssen sich die drei Freunde mit Spannungen, ihrer Schuld an Kalas Verschwinden und eigenen Problemen auseinandersetzen. Das Buch sei mal eine andere Art von Sommerlektüre, die sich nicht um den Strand drehe, findet Wirtz. Die nostalgisch beschriebene irische Kulisse sei nicht nur etwas für Irland-Fans, sondern für alle, die mal in ein kleines Dorf in Irland eintauchen wollten.

Kala von Colin Walsh, 512 Seiten, Gutkind Verlag, 24 Euro, ISBN: 978-3-9894113-0-2

Wiedersehen in der Toskana und ein wasserscheuer Pirat

Mit dem frisch erschienenen Roman „Supertoskana“ von Max Küng nimmt Katharina Pütz mit ihrem Lieblingsbuch gleich zwei anderen Buchhändlerinnen ihre Erstempfehlung vorweg: In einem Ferienhaus in der Toskana wird das Wiedersehen dreier Paare, die schon vor ein paar Jahren einen gemeinsamen Urlaub miteinander verbrachten, beschrieben.

Man könnte meinen, es würde sich eine ruhige Auszeit nebst Sonnenschein und Dolce Vita entfalten. Doch die Urlauber haben ihre Rechnung ohne eine neue junge Partnerin, eine verschwundene Katze und die Geschichten aus der Vergangenheit, über die nie gesprochen wurden, gemacht.

Pütz schwärmt von der „unglaublichen Beobachtungsgabe“ des Autors: „Küng hat ein besonderes Auge für menschliche Schwächen, und man erkennt sich häufig während des Lesens in den Figuren selbst wieder.“ Zudem gäben seine Dialoge eine Unmenge an Anregungen zu Literatur, Film, Theater, Musik und Küche, so dass das Buch – intelligent, witzig, spannend und ein wenig böse – die ideale Sommerlektüre sei.

Supertoskana von Max Küng, 496 Seiten, Kein & Aber, 27 Euro, ISBN: 978-3-0369-5094-5

Die farbenfroh und liebevoll illustrierte Geschichte von einem kleinen Jungen mit dem großen Traum, Pirat zu werden, empfiehlt Pütz als zweites Buch für alle jungen Lesebegeisterten. Besonders die kluge Botschaft, dass Schwächen nichts sind, wofür man sich schämen muss, hebt die Buchhändlerin hervor.

„Ab ins Wasser, Piraten!“ von Lévy Didier handelt von einem kleinen Jungen, der sich nicht sicher ist, ob er Pirat werden kann, denn er hat Angst vor Wasser. Also fragt er den Kapitän des Piratenschiffs Drachennixe um Rat, doch dann die Überraschung: Auch die Piraten können nicht schwimmen! „Ein großer Spaß, der am Ende zu Freundschaft und einem vollen Schwimmbecken führt!“

Ab ins Wasser, Piraten! von Lévy Didier, 32 Seiten, illustriert von Caroline Hüe, dtv, 15 Euro, ISBN: 978-3-423-76610-4

Mit einer Eselin durch die Cevennen

Wer sich nach einem Klassiker sehnt, ohne das Gefühl haben zu wollen, im Deutschunterricht zu sitzen, ist bei der von Robert Louis Stevenson geschriebenen „Reise mit einer Eselin durch die Cevennen“ an der richtigen Adresse. Dem einen oder anderen mag der Autor bereits durch Werke wie „Die Schatzinsel“ oder „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ bekannt sein.

Thomas Pavlik aus Kall empfiehlt einen Reisebericht von R.L. Stevenson. Copyright: Charlotte Puffer

In dem von Thomas Pavlik empfohlenen Buch schildert Stevenson seine zweiwöchige Reise über 200 Kilometer durch die französischen Cevennen, ein für seine wilde Natur, tiefe Schluchten und Bergdörfer bekanntes Gebirge im südlichen Teil des Landes. Ausgerüstet mit Schlafsack, Verpflegung für sich und seine Weggefährtin und einer Pistole gegen Wölfe und Räuber, sucht Stevenson die Einsamkeit in der Natur.

„Man erlebt diese Landschaft, diese Vielfalt und die Bewohner der Cevennen“, beschreibt Pavlik das Buch begeistert. Mit Stevenson lese man einen Unterhaltungsschriftsteller mit Niveau. Der Buchhändler ist auch schon in die Cevennen gereist und hat es sehr genossen. „Reise mit einer Eselin durch die Cevennen“ sei eine heitere Sommerlektüre und trotz der Ersterscheinung im Jahr 1879 leicht zu lesen, so Pavlik.

Reise mit einer Eselin durch die Cevennen von Robert Louis Stevenson, 208 Seiten, Unionsverlag, 20 Euro, ISBN: 978-3-293-00630-0

Provinzroman mit Eifel-Vibes

Sein Buch könne eigentlich auch im Kreis Euskirchen spielen, bemerkt Josef Mütter. Er habe sich das gerade erschienene „Wirf einen Schatten“ von Elena Fischer ausgesucht. „Eine berührende Geschichte, wie jemand, der in seinem Leben gefangen ist, befreit wird“, fasst der Buchhändler das Werk einmal zusammen.

Josef Mütter aus Bad Münstereifel hat der Roman „Wirf einen Schatten“ sehr gut gefallen. Copyright: Charlotte Puffer

Die Geschichte beginnt an einem Heiligabend in den 1960er-Jahren auf Josefs Bauernhof. Er verbringt Weihnachten alleine, seine Frau ist mit ihrem gemeinsamen Sohn in die Stadt gezogen, da sie den Alltag auf dem Hof nicht mehr aushielt. Das Einzige, was den mit seinem Schicksal hadernden Josef davor bewahrt, seinem Leben ein Ende zu setzen, ist das plötzliche Auftauchen einer jungen Frau. Josef nimmt die 20-jährige Birdie, die vor ihrer Familie flieht, auf und entdeckt durch ihre Heiterkeit das Leben neu.

Die Darstellung der Vor- und Nachteile des einfachen Lebens sowie der tolle Schreibstil sind Mütter besonders aufgefallen. Er habe das Lesen des Buches sehr genossen.

Wirf einen Schatten von Elena Fischer, 304 Seiten, Diogenes, 25 Euro, ISBN: 978-3-257-07390-4

Viel Menschlichkeit in der Stadt

Anstelle von Inhaberin Claudia Reinhardt gibt diesmal Stefanie Künstler eine Lektüreempfehlung für den Sommer ab. Reinhardt hätte sich „Guten Morgen, schönes Wetter heute“ von Tanja Kokoska zwar nicht ausgesucht, es zähle aber zu ihren persönlichen Lieblingsbüchern.

„Wenn man an der Menschheit zweifelt und sich fragt, ob es das Gute noch gibt, dann lautet die Antwort: Ja!“, so Künstler über das Gefühl beim Lesen. Der Gesellschaftsroman handelt von dem Leben in einem Viertel und von Ina, die mit ihrem Sohn dort lebt.

Stefanie Künstler arbeitet in „Reinhardts Lesewald“ in Zülpich Copyright: Charlotte Puffer

Auch wenn die Mietshaussiedlung manchmal anonym erscheint, ist es am Ende doch nicht so einsam wie gedacht. Als Baggerfahrer Paco eine Weltkriegsbombe unter der Erde entdeckt, kommen sich die Bewohner der Siedlung Am Kastanienbaum auf wundersame Art näher und entdecken, dass jeder seine eigenen Geschichten mit sich trägt, die jeden Menschen individuell prägen.

Guten Morgen, schönes Wetter heute von Tanja Kokoska, 352 Seiten, dtv, 23 Euro, ISBN: 978-3-423-28562-9

Ein griechischer Held auf Irrwegen

Zum Anlass der kürzlich erschienenen Kinoverfilmung des griechischen Epos „Odyssee“ empfiehlt Renate Elsen die „Odyssee“ von Stephen Fry. Der exzentrische englische Autor gibt laut Elsen humorvoll und gewitzt spannende Hintergründe zu Homers zweitem Heldenepos. „Man kann in die Antike abtauchen, ohne Reclam zu lesen“, ergänzt die gut gelaunte Buchhändlerin.

Buchhändlerin Renate Elsen aus Blankenheim empfiehlt die „Odyssee“. Copyright: Charlotte Puffer

Das Buch schließe sich der durch die Fantasy-Bestsellerreihe „Percy Jackson“ entfachten Begeisterung für die griechische Mythologie an und sei toll zu lesen, sagt Elsen: „Fry schildert eindrücklich die Heimreise des griechischen Helden Odysseus nach zehn Jahren Trojanischem Krieg, während der Odysseus dazu verdammt ist, weitere zehn Jahre über die Meere zu irren.“

Er muss sich einäugigen Riesen, tosenden Stürmen, gefährlichen Seeungeheuern und verführerischen Nymphen stellen, um zu seiner klugen Frau Penelope zu gelangen, die in Ithaka auf seine Rückkehr wartet.

Odyssee von Stephen Fry, 352 Seiten, Aufbau, 28 Euro, ISBN: 978-3-351-04212-7