Die Römische Kalkbrennerei in Bad Münstereifel-Iversheim hat in den vergangenen Jahren Fördermittel aus dem Topf der Leader-Region-Eifel erhalten.

Kreis Euskirchen – Neue Ideen für Projekte, die das Leben in den Eifel-Dörfern attraktiv gestalten, das Ehrenamt und den Zusammenhalt fördern oder einen Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten, werden von der Leader-Region Eifel auch in diesem Jahr wieder mit bis zu 80 Prozent gefördert.

Unterstützt werden Kleinprojekte, bei denen die Gesamtkosten maximal 20 000 Euro betragen. Anträge können bis zum 13. März bei dem Regionalmanagement der Leader-Region-Eifel eingereicht werden.

Vereinsprojekte gesucht

Das Regionalbudget soll einfache und unbürokratische Unterstützung bieten. „Mit dem Regionalbudget unterstützen wir im Wesentlichen Vereinsprojekte, die allein nicht gestemmt werden können und die einen Mehrwert für das Dorfleben bringen. Gerade in Zeiten von Corona und nach der Flutkatastrophe stehen viele Vereine in der Region vor großen Herausforderungen und wir freuen uns, mit dem Regionalbudget zumindest teilweise unterstützen zu können“, sagt Stefan Grießhaber, Vorsitzender der Leader-Region Eifel.

Leader-Region-Eifel

Weitere Informationen zu der Förderung sowie die Förderanträge sind auf der Homepage der Leader-Region-Eifel zu finden. (eb)

Bereits im vergangenen Jahr habe sich gezeigt, so die Verantwortlichen, dass die Fördergelder Lücken schließen können: Die große Nachfrage nach den Förderungen habe die zur Verfügung stehenden Mittel bei Weitem überschritten, schreibt die Leader-Region-Eifel in einer Mitteilung. Insgesamt seien 57 Projektideen eingereicht worden, von denen nach ausgiebiger Überlegung einstimmig lediglich 18 Projekte in der gesamten Leader-Region für eine Förderung ausgewählt werden konnten.

Skatebahn und Orgel saniert

„Die Aufwertung von verschiedenen Dorfgemeinschaftshäusern wie in Freilingen und Frohngau mit moderner Veranstaltungstechnik oder der Verbesserung der Barrierefreiheit sorgt dafür, dass die ansässigen Vereine auch künftig vielfältige Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft durchführen können“, so die Leader-Region-Eifel. Neben der Sanierung der Skatebahn in Zehnstelle tragen auch die touristische Inwertsetzung der denkmalgeschützten Ruine Kalkbrennerei Schmitz in Iversheim oder die Sanierung der Orgel der Kirchengemeinde St. Johann Baptist in Wildenburg zur Attraktivität der Region für Einheimische und Gäste bei.

Das Regionalbudget ist ein Fördertopf, der nur bestimmten Regionen in NRW zur Verfügung steht. Knapp 90 Prozent der Fördermittel werden vom Land NRW getragen sowie vom Bund bereitgestellt. Die restlichen zehn Prozent stammen aus den Kreisen Düren und Euskirchen und der Städteregion Aachen.