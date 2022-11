Gastrotipps Erfrischungen mit Ausblick auf Rhein und Siebengebirge

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis – Michael Sachse setzt seine Tour durch die Biergärten am Rhein fort und folgt dem Strom weiter flussaufwärts. Die Etappe führt linksrheinisch von Bad Godesberg bis nach Rolandseck und auf der rechten Rheinseite von Oberkassel bis nach Rheinbreitbach.

Bastei

Die Bastei am Bad Godesberger Rheinufer liegt unmittelbar an der Fähre nach Niederdollendorf. Das zwischen 1898 und 1900 als Wartungshaus der Schifffahrt-Anlegestelle erbaute Gebäude verweist auf eine geschichtsträchtige Vergangenheit. Die Gastronomie vollzieht sich heute auf drei Ebenen. In der an der Promenade gelegenen Schänke bestimmt gutbürgerliche Küche den kulinarischen Fahrplan. Auf der mittleren Ebene befindet sich das Restaurant mit einer mediterran geprägten Küche und angeschlossenem Barbereich. Oben lockt die Basteria mit neapolitanischer Pizza und hausgemachter Pasta.

In der Schänke können maximal 50 Personen sitzen und Kleinigkeiten wie Eintopf mit Brot (10 Euro) oder Hauptspeisen wie Spinatknödel mit sautierten Pilzen und Tomatensugo (15,50 Euro) genießen. Aus den Zapfhähnen fließt Benediktiner Hell, Gaffel Kölsch und Wieß. Die Terrasse des Restaurants auf der mittleren Ebene bietet Platz für 130 Gäste. Die Saison beeinflusst das kulinarische Angebot. Ein typisches Hauptgericht ist Kalbsschnitzel mit Salbeisauce und Pfifferlingsrisotto (26 Euro). Auf der oberen Etage tischt das Team der Bastei zum Beispiel eine Pizza Napoli mit San Marzano Tomaten, Fior di Latte, Sardellenfilet, Kapern, roten Zwiebel und Oliven (13 Euro) auf.

Weitere Informationen: Bastei, Von-Sandt-Ufer 1, 5173 Bonn-Bad Godesberg, Telefon (0228) 3 68 04 33, Schänke: montags bis freitags 17 bis 23 Uhr sowie samstags und sonntags 12 bis 23 Uhr, Restaurant: täglich 12 bis 23 Uhr, Basteria: täglich 12 bis 22 Uhr. www.bastei-bonn.de

Dreesens Biergarten

Nur wenige hundert Meter weiter südlich residiert das Rheinhotel Dreesen. Wegen seiner hellen Außenfassade wird das Hotel auch schon mal als das „Weiße Haus am Rhein“ bezeichnet. Neben Hotel und Restaurant samt Kastaniengarten verfügt Familie Dreesen über einen Biergarten mit rund 300 Plätzen oberhalb der Rheinpromenade. Frischgezapft werden Peters Kölsch, Radeberger Pils und Büble Weizenbier.

Alternativ lassen sich verschiedene Weine, Aperitifs wie Hugo und Aperol Spritz oder Gin Tonic genießen. Gegen den Hunger helfen Schmankerl wie Bauernsalat mit Fetakäse, Oliven und Kräutern (11 Euro) oder Wurstsalat mit Bauernbrot und Radieschen (8 Euro). Aus der Wurstküche kommen zwei Merguez mit Limettencreme (6 Euro) oder Bratwurst vom Susländer Schwein mit Semmel (5 Euro). Kinder dürfen sich auf einem Spielplatz mit Klettergerüst und Schaukel vergnügen.

Weitere Informationen: Dreesens Biergarten, Rheinstraße 45-49, 53179 Bonn-Bad Godesberg, Telefon (0228) 8 20 20, montags bis freitags 15 bis 22.30 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 22:30 Uhr. rheinhoteldreesen.de

Weinhäuschen am Rhein

Die Brüder Christoph und Edmund Kagerer stammen aus Österreich. Seit 17 Jahren verwöhnen sie die Gäste mit leckeren Speisen und Weinen aus ihrer Heimat im „Weinhäuschen am Rhein“. Auf ihrer Terrasse direkt an der Mehlemer Rheinpromenade können annähernd 100 Gäste verweilen. Bier gibt es aus der Flasche. Dazu zählen Radler und Goldbräu aus der Salzburger Stiegl Brauerei. Wein ist Trumpf. In den Temperierschränken und im Keller lagert eine überragende Auswahl an österreichischen und deutschen Tropfen.

Das Speiseangebot kann unter anderem mit Klassikern wie Tafelspitz in Krensoße mit Marktgemüse und Kartoffeln, Wiener Schnitzel vom Kalb mit Preiselbeeren und Kartoffelgurkensalat (beide Gerichte für 24,50 Euro) oder Backhendl mit Kartoffelgurkensalat (16 Euro) aufwarten. Abrunden lässt sich die Visite mit Kaiserschmarrn (9,50 Euro) oder Palatschinken mit Mohnfüllung und Eis (6 Euro).

Weitere Informationen: Weinhäuschen am Rhein, Fährstraße 26, 53179 Bonn-Mehlem, Telefon (0228) 36 27 56, dienstags bis sonntags 12 bis 22 Uhr. www.kuk-weinhaus.de

Vulkan Beach

Über die Landesgrenze hinweg in Rheinland-Pfalz lockt in Remagen-Rolandseck der Biergarten „Vulkano Beach“. Nahe der Fähre nach Bad Honnef verfügt Familie Rettschlag seit Juni 2020 auf einer Wiese in Ufernähe über 80 Plätze auf Bierbänken und Liegestühlen. Mit Blick auf das Siebengebirge können sich die Gäste verschiedene Vulkan-Biere aus einer der beliebtesten Kleinbrauereien in Rheinland-Pfalz genehmigen. Die Vulkan-Brauerei in Mendig nahe dem Laacher See arbeitet mit Bio-Zutaten aus der Eifel.

Alternativ bieten die Rettschlags Weine von Ahr und Rhein wie Spätburgunder und Blanc de Noir von Dagernova oder Riesling vom Weingut Scheidgen. Für hungrige Radler und Wanderer gibt es Flammkuchen zum Beispiel mit Wildlachs und Lauch (10,50 Euro), verschiedene Pizzen (12,50 Euro), belegte Baguettes (9,50 Euro) oder ein Käsebrett mit Oliven und Brot (8,50 Euro).

Weitere Informationen: Vulkan Beach, Bonner Straße 62a, 53424 Remagen-Rolandseck, Telefon (0160) 95 11 07 09, mittwochs bis freitags 12 bis 22 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 22 Uhr. www.vulkan-beach.de

Anleger 640

Die Fähre bringt uns nach Bad Honnef direkt zum Biergarten „Anleger 640“ mit einem tollen Blick über den Rhein und auf das Arp Museum Rolandseck. Betreiber Hans Hatterscheid hat lange in Portugal gelebt. An seinen Erfahrungen lässt er die Gäste teilhaben, indem er ein „Stück Algarve“ an den Rhein exportiert hat. So darf man sich zum Beispiel mit einem spritzigen Vinho Verde vom Fass erfrischen. Gezapft werden Bitburger Pils, Malzmühlen Kölsch und Paulaner Hefeweizen. Neben den üblichen Kaffeespezialitäten lässt sich der portugiesischer Milchkaffee Galao bestellen.

Auch die Speisenauswahl gibt sich portugiesisch. Serviert werden zum Beispiel diverse Salate, Fischsuppe (8,30 Euro) oder Garnelen mit Knoblauch und Koriander (13,90 Euro). Vom Lavasteingrill kommen nicht nur Fleischgerichte, sondern auch gegrillte Dorade (22,90 Euro) und Sardinen mit Meersalz (16,90 Euro). Auf der Terrasse stehen etwa 90 Sitzplätze zur Verfügung.

Weitere Informationen: Anleger 640, Rheinstraße 7, 53604 Bad Honnef, Telefon (0 22 24) 7 13 02, täglich 11 bis 24 Uhr. www.anleger640.de

Auf dem Salmenfang

Knapp zwei Kilometer weiter südlich befindet sich der Campingplatz und Biergarten „Auf dem Salmenfang“. Daniela Klein hat die Gastronomie in diesem Jahr von ihrer Mutter übernommen. In idyllischer Lage zwischen Leinpfad und Rheinufer blicken die Gäste über den Fluss und auf den Rolandsbogen. Auf den Bierbänken, an den Tischen und auf Liegestühlen können bis zu 150 Gäste Platz nehmen.

Als Durstlöscher bietet die Gastgeberin verschiedene Flaschenbiere, Aperol Spritz, Fassbrause und Schorlen von Bad Hönninger. Weintrinker haben die Wahl zwischen Tropfen von den Weingütern Scheidgen aus Hammerstein, Hitziger aus der Pfalz oder Danke-Schmidt an der Nahe. Das Speisenangebot umfasst neun Flammkuchen von der klassischen Variante mit Rahm, Speck, Zwiebeln und Käse (8,50 Euro) bis hin zum Flammkuchen mit Räucherlachs, Knoblauch und Spinat (12 Euro). Es gibt auch Kleinigkeiten wie gebackenen Schafskäse mit Kräutern, Tomate, Knoblauch, Olivenöl und Brot (8 Euro), Käsewürfel (4,50 Euro) oder Bockwurst mit Pommes frites (7 Euro).

Weitere Informationen: Auf dem Salmenfang, Mühlenweg 56, 53619 Rheinbreitbach, montags bis samstags 16 bis 22.30 Uhr, sonntags 13 bis 22.30 Uhr. salmenfang.de

Insel Grafenwerth

Wir kehren zurück nach Nordrhein-Westfalen. Wer Rheinromantik in vollen Zügen genießen möchte, ist auf der Insel Grafenwerth genau richtig. Durch zwei Brücken über den Altarm ist die Insel mit Bad Honnef verbunden. Von hier lässt sich das Panorama genießen. Dabei schaut man sowohl auf den Drachenfels als auch auf die andere Rheinseite mit dem beschaulichen Rolandswerth und dem über der Ortschaft thronenden Rolandsbogen. Die Gäste verweilen im Schatten alter Weiden, Pappeln und Kastanien.

Die Speisekarte kann mit Bratwurst (3,50 Euro), Baked Potatoes mit Sour Cream (6,50 Euro) oder Currywurst mit Fritten (8,50 Euro) aufwarten. Aus den Zapfhähnen fließen Bitburger Pils, Mühlen Kölsch und Weizenbier von Weihenstephan. Außerdem gibt es Grauburgunder vom Weingut Scheidgen.

Weitere Informationen: Insel Grafenwerth, 53604 Bad Honnef, montags bis freitags 16 bis 22 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 22 Uhr. www.biergarten-grafenwerth.de

Bundeshäuschen

Unsere letzte Station führt uns zurück ins Bonner Stadtgebiet, wo Familie Opgenorth am Oberkasseler Rheinufer für Urlaubsmomente sorgt. Neben dem Restaurant samt Terrasse verfügen die Gastgeber des Bundeshäuschens über einen Biergarten, auf dessen Bierbänken zwischen Rad- und Fußgängerweg bis zu 300 Gäste Platz nehmen können. Zu den kulinarischen Aushängeschildern zählen Pfannkuchen. Im Biergarten gibt es Speckpfannkuchen mit Salat für 12,20 Euro.

Wer die beliebten Blaubeerpfannkuchen genießen möchte, muss sich auf die Terrasse setzen. Im Biergarten gibt es dafür Currywurst mit Pommes frites (7 Euro), Riesenbrezel mit Butter (4,20 Euro) oder einen großen Salatteller mit Schnitzel (14,90 Euro). Dazu werden Bitburger Pils und Peters Kölsch gezapft. Weizenbier aus der Flasche und eine kleine Auswahl an Wein ergänzen das Getränkesortiment.

Weitere Informationen: Bundeshäuschen, Am Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn-Oberkassel, Telefon (0228) 44 11 03, dienstags bis sonntags 11.30 bis 21 Uhr. www.bundeshaeuschen.de