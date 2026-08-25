Der Erweiterung des Kölner Hauptbahnhofs und des Bahnhofs in Bergisch Gladbach im Zuge des Ausbaus der S-Bahnlinie 11 steht nichts mehr im Weg. Das Eisenbahnbundesamt hat die Genehmigung erteilt. Damit besteht Baurecht für zwei von vier Abschnitten, aus denen das gesamte Projekt besteht. Wir beantworten die wesentlichen Fragen.

Worum geht es beim Ausbau des Hauptbahnhofs?

Um zukünftig mehr Züge auf die Schiene zu bringen sowie die heute noch häufig auftretenden Wartezeiten auf der Hohenzollernbrücke deutlich zu reduzieren, baut die DB InfraGO am Breslauer Platz zwei neue S-Bahn-Gleise sowie einen neuen Bahnsteig. Am zukünftigen Bahnsteig an den Gleisen 12/13 werden dann ausschließlich Züge in Richtung Köln Hansaring abfahren. Den bereits bestehenden Bahnsteig an den Gleisen 10/11 fahren wiederum nur Züge in Richtung Messe/Deutz an. Somit können in jede Fahrtrichtung zeitgleich zwei S-Bahnen am Hauptbahnhof halten. Dadurch können mehr S-Bahnen in einem kürzeren Abstand fahren.

Der neue 215 Meter lange Mittelbahnsteig wird 96 Zentimeter hoch und ermöglicht damit mobilitätseingeschränkten Fahrgästen den stufenlosen Einstieg in die S‑Bahnen. Darüber hinaus wird die DB für den barrierefreien Zugang zum Bahnsteig auch neue Rolltreppen und Aufzüge bauen.

Wie wird der Hauptbahnhof sein Gesicht verändern?

Die Fassade am Breslauer Platz wird komplett modernisiert. Eine Jury bestehend aus Vertretern der DB, von Go.Rheinland und der Stadt Köln hat in einem mehrmonatigen Auswahlverfahren verschiedene Gestaltungsentwürfe geprüft. Den Zuschlag erhielt das Architekturbüro J.Mayer.H und Partner aus Berlin. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Fassade am Breslauer Platz ein völlig neues Gesicht zeigen: Sie greift die Elemente der angrenzenden U-Bahnstation der KVB auf und fügt sich so in das Gesamtbild am Breslauer Platz ein. Ein Arkaden-Eingang in den Bahnhof dient als zusätzlicher Wetterschutz.

Wann könnte der Bau beginnen?

Das ist noch unklar. Vermutlich nicht vor 2029.

Was sind die nächsten Schritte?

In den nächsten Monaten konzentriert sich das Projektteam auf die Ausschreibung der ersten bauvorbereitenden Maßnahmen: Hierzu zählen zum Beispiel die Sicherung und das Umverlegen von Kabeln und Leitungen im Baufeld sowie umwelttechnische Vorabmaßnahmen. Zeitgleich müssen schrittweise sogenannte Sperrpausen bewilligt werden: Sie sind für Bauarbeiten notwendig, die nicht unter laufendem Betrieb erledigt werden können.

Was passiert in Bergisch Gladbach?

Der Bereich zwischen dem Bergisch Gladbacher Bahnhof und dem Bahnübergang Tannenbergstraße wird zukünftig zweigleisig ausgebaut. Außerdem wird der Bahnhof modernisiert und ein neuer Mittel- und Außenbahnsteig gebaut, die ein stufenfreies Ein- und Aussteigen ermöglichen. Darüber hinaus ist geplant, den Bahnübergang Tannenbergstraße durch eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer zu ersetzen.

Was soll mit dem Großprojekt erreicht werden?

Es ist ein bedeutender Baustein für die Erweiterung des S-Bahnnetzes im Großraum Köln. Bis 2040 sollen dort zehn S-Bahnlinien fahren (statt bisher fünf) und deutlich mehr Pendler befördern. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die S-Bahnen zunächst im Zehn-Minuten-Takt zwischen Bergisch Gladbach und Köln unterwegs sein, der in der Hauptverkehrszeit perspektivisch auf einen annähernden Fünf-Minuten-Takt weiter verdichtet werden soll. Aktuell fährt die S 11 auf dieser Strecke alle 20 Minuten. Um den Takt zwischen Bergisch Gladbach und Köln zu verkürzen, ist der Bau eines zweiten Gleises zwischen Dellbrück und Bergisch Gladbach notwendig. Auf der Strecke baut die DB auch alle Stationen zwischen Köln-Holweide und Bergisch Gladbach barrierefrei aus oder errichtet sie komplett neu.

Was fehlt dann noch?

Die Erweiterung des Bahnhofs Köln-Messe/Deutz um einen Bahnsteig mit zwei S‑Bahn-Gleisen. Dafür läuft gerade das Planfeststellungsverfahren.