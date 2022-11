Engelskirchen – Der brutale Raubüberfall auf ein Ehepaar in dessen Wohnhaus in Engelskirchen-Hollenberg (Oberbergischer Kreis) am frühen Montagabend klingt wie ein Fall aus dem Fernsehen. Und tatsächlich hat die Kriminalpolizei Viersen vergangenes Jahr in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY die Zuschauer in einem ganz ähnlichen Fall um Mithilfe gebeten.

Gesucht wurde – wie jetzt in Engelskirchen – ein Täter-Trio, das sich als Paketboten getarnt an der Haustür einer Frau in Kempen (Kreis Viersen) geklingelt, die Frau überfallen, in den Keller gesperrt und ausgeraubt hatte. Diese Tat geschah im Mai 2019. Das Haus, in dem der Raubüberfall stattfand, liegt am Rande der Wohnbebauung.



Ähnlicher Fall erst im vergangenen Monat

Frappierende Ähnlichkeit weist auch das Muster eines Raubüberfalls auf, der sich erst vergangenen Monat kurz vor Weihnachten in Grefrath (Stadt Frechen, Rhein-Erft-Kreis) ereignet hatte.



Die dortige Kreispolizeibehörde berichtete so: „Ein vermeintlicher Paketbote klingelte gegen 19.45 Uhr an der Tür eines Ehepaars in der Georgstraße. Als die 52-jährige Bewohnerin öffnete, zog der Unbekannte eine Schusswaffe und drang mit einem Komplizen in die Wohnung ein. Das Duo bedrohte das Ehepaar und forderte den 53-jährigen Ehemann dazu auf, den Tresor zu öffnen. Zwischenzeitlich erschien ein dritter Täter in der Wohnung.“



Auch in Grefrath liegt das Haus der Opfer in einem ländlichen Teil der Gemeinde. Nach Auskunft der Polizei im Rhein-Erft-Kreis sind die drei Gesuchten noch auf freiem Fuß.



„Im Rahmen unserer Ermittlungen überprüfen wir Parallelen zu ähnlichen Taten, suchen nach möglichen Verbindungen, vergleichen Personenbeschreibungen und den Modus Operandi der Täter“, sagte Polizeisprecherin Monika Treutler in Gummersbach auf Anfrage. Die Ermittler der Polizeibehörden Oberberg und Rhein-Erft haben deshalb inzwischen die Zusammenarbeit aufgenommen.



Polizei bittet um Mithilfe

Weiterhin bittet die Polizei um Mithilfe: Wer am frühen Montagabend (Zeitpunkt des Überfalls war laut Polizeibericht 18.45 Uhr) etwas Auffälliges gesehen hat, zum Beispiel einen weißen Lieferwagen im Bereich der Engelskirchener Ortsteile Hollenberg, Wahlscheid, Dörrenberg, Stiefelhagen und Umgebung, wird gebeten, sich telefonisch unter 02261/81990 bei der Kripo in Gummersbach zu melden.