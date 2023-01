Ohne Masken, ohne Platzbindung Arena Alaaf kann mit 2G-Regeln stattfinden

Gummersbach – Ohne Masken, ohne Abstand und ohne Platzbindung: So soll Arena Alaaf 2021 in der Gummersbacher Schwalbe-Arena am 12. und 13. November gefeiert werden, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilt. Die Stadt Gummersbach habe das Hygienekonzept und die Veranstaltung unter der 2G-Regelung genehmigt. Alle Kartenbesteller würden jetzt über das weitere Vorgehen informiert.

Durch die Lockerungen der Corona-Regeln in NRW nahmen die Veranstalter Kontakt mit Bürgermeister Frank Helmenstein auf. Dieser versprach schnell prüfen zu lassen, ob Arena Alaaf 2021 stattfinden kann. Die Veranstalter haben daraufhin ein mehrseitiges Hygienekonzept als Grundlage für die Events erstellt. Grundlage des Konzepts ist die 2G-Regel – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene.

Nur personalisierte Tickets

Die Stadt Gummersbach habe unter diesen Voraussetzungen Arena Alaaf 2021 in der Arena genehmigt, heißt es in einer Mitteilung. Um corona-konform feiern zu können, müssen in diesem Jahr allerdings alle Tickets personalisiert werden. Nur so kann eine Kontaktnachverfolgung sichergestellt werden.

Die Programme für die beiden Abende wurden schon bei der Verschiebung im letzten Jahr gebucht und versprechen mit Auftritten von Kasalla, Brings, Cat Ballou, Klüngelköpp oder den Domstürmern Unterhaltung und Partystimmung. Von den insgesamt 8000 Tickets sind bereits 6000 verkauft worden.