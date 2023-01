Tippkönig teilt Sieg Ralph Weinheimer gewinnt Trophäe und Karten für Max Giesinger

Gummersbach – Im familieninternen Tippduell hatte sich Vater Ralph Weinheimer gegen seinen Sohn Maximilian mit 9:5 durchgesetzt und damit den Grundstein gelegt. Als er sich dann noch im Entscheidungskampf gegen die punktgleiche Engelskirchenerin Kristina Baldus durchsetzte, war er der Tippkönig im Bundesligatipp dieser Zeitung. Da ging es um die Relegation zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel. Weinheimer gewann 1:0. Den Siegerpokal überreichte ihm Andrea Knitter, zuständig für den Lokalsport dieser Zeitung.

Auch Maximilian hatte seine Freude, denn es gab zum Pokal zwei Karten für das Max Giesinger-Konzert im kommenden Jahr in Wipperfürth. Die hatte die Nümbrechter Veranstalter-Agentur Wunschkonzert zur Verfügung gestellt. Das traf sich gut, denn Familie Weinheimer hat bereits vier Karten für den Auftritt gekauft, der schon im vergangenen Jahr stattfinden sollte, aufgrund der Corona-Pandemie aber verschoben wurde. Nun dürfen Tochter Mathilda und Maximilian jeweils noch jemanden mitnehmen. Für den Zwölfjährigen gab es da die gewonnenen Karten, die Eintritt direkt vor der Bühne gewähren.

Ein Eis für den Gewinner

Überhaupt war die Niederlage gegen den Vater kein Problem, beide hatten ausgelobt, dass der Verlierer ein Eis spendiert. Gleichzeitig hatten Vater und Sohn eine zweite Wette abgeschlossen mit demselben Einsatz. Da ging es um den Abstieg des FC Schalke 04, den sich Ralph Weinheimer nicht vorstellen konnte, während der Sohn schon am elften Bundesliga-Spieltag sicher war.

Auch wenn der Fußball bei der Handball-Familie Weinheimer eine untergeordnete Rolle spielt, seit dem Sieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal ist das EM-Fieber ausgebrochen. Beide trauen der deutschen Mannschaft den Einzug ins Halbfinale schon zu.

Während der EM wird in der Familie auch fleißig getippt

Während Maximilian mit der D-Jugend des VfL Gummersbach wieder ins Hallentraining eingestiegen ist, hat Vater Ralph das Golfen für sich entdeckt. Auf lange Sicht möchte er aber zurück an die Seitenlinie, sagt der Ex-Trainer der Oberliga-Handballer des TuS Derschlag. „Wenn alles wieder rund läuft, kann ich mir vorstellen, wieder was zu machen“, so der 46-Jährige. Angebote gebe es bereits, doch bisher passte es nicht.

Getippt wird bei Weinheimers auch die Europameisterschaft: Vater Ralph und Mutter Nadine treten in den Gruppen bei ihren Arbeitgebern an. „Meine Vorschläge wurden aber nicht angenommen“, sagt Maximilian lachend. (r)