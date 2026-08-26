Zwei Verletzte hat am späten Mittwochnachmittag (26. August 2026) ein Unfall auf der Gelpestraße (Landesstraße 306) in der Gummersbacher Ortschaft Flaberg gefordert.

Den Angaben der Polizei zufolge war eine 71 Jahre alte Gummersbacherin gegen 17.45 Uhr mit ihrem Wagen in Richtung Nochen unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve offenbar die Kontrolle über das Auto verlor und damit in den Gegenverkehr geriet. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn war gerade ein 66-Jähriger, ebenfalls aus Gummersbach, unterwegs.

Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Sowohl die 71-Jährige als auch der 66-Jährige wurden bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. An beiden Autos, lässt die Polizei wissen, sein ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Fahren konnten sie beide nicht mehr, sie kamen den Haken und wurden abgeschleppt.

Bis in den Abend hinein war die L306 für die Aufräumarbeiten und für die Aufnahme des Unfalls durch die Polizei für den Verkehr vollgesperrt.

Neben der Polizei waren auch Kräfte von Feuerwehr und dem oberbergischen Rettungsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten weiterhin an, teilt die Polizei mit.