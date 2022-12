Schulen in Bergheim Hier installiert die Stadt mobile Lüftungsgeräte

Bergheim – Bei der Frage nach dem Schutz für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte vor einer Corona-Infektion spielen auch mobile Lüftungsgeräte eine zentrale Rolle. Die Bergheimer Stadtverwaltung hat dem Bildungsausschuss die Situation an den Bergheimer Schulen dargelegt. Der Ausschuss hat daraufhin der Beschaffung von Lüftungsgeräten zugestimmt.

Die Stadt beschafft die Geräte über ein Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, das im August aufgelegt worden war. Die Stadt geht von einer 100-prozentigen Förderung aus, wie Kämmerer Matthias Esser auf Nachfrage bestätigte. Gefördert werden Geräte, die nicht mehr als 4000 Euro kosten, das Land gibt außerdem eine Installationspauschale von 500 Euro pro Gerät. Gedacht sind die mobilen Lüfter für Räume, in denen entweder nicht ausreichend gelüftet werden kann oder die keine integrierte Lüftungsanlage haben.

Bergheim: 48 Geräte an sechs Standorten

Die Verwaltung hat alle Schulstandorte und Turnhallen untersucht. Demnach sind 48 Geräte in 24 Räumen und Turnhallen an sechs Standorten förderfähig. Für Klassenzimmer normaler Größe sind zwei Geräte vorgesehen, für kleine Räume eins und für sehr große Räume vier.

Zwölf Luftfiltergeräte in sechs Räumen sollen für die Erich-Kästner-Grundschule angeschafft werden, 14 Geräte in sechs Räumen für das Erftgymnasium. Das Gutenberg-Gymnasium soll zwölf Geräte für sechs Räume bekommen. Zwei Räume im Kellergeschoss der Geschwister-Scholl-Realschule sollen insgesamt sechs Luftfilter bekommen. Für die Grundschule am Schwarzwasser (Ahe) sind zwei Geräte in zwei Räumen, ebenso für die Rochusschule in Glessen vorgesehen.