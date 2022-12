Frechen – 14 Monate nach einem brutalen Überfall auf ein Ehepaar in Frechen hofft die Polizei mit Hilfe der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ Hinweise auf die drei Täter zu erhalten.



Wenige Tage vor Weihnachten hatte ein vermeintlicher Paketbote freitagabends gegen 19.45 Uhr an der Tür eines Ehepaars in der Georgstraße geklingelt. Als die 52-jährige Bewohnerin öffnete, zog der Unbekannte eine Schusswaffe und drang mit einem Komplizen in die Wohnung ein.



Frechen: Dritter Täter erschien in der Wohnung



Das Duo bedrohte das Ehepaar mit einem Elektroschocker und forderte den 53-jährigen Ehemann dazu auf, den Tresor zu öffnen. Zwischenzeitlich war ein dritter Täter in der Wohnung erschienen. Aus dem Tresor entwendeten die drei Räuber Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro.

Unter anderem diese Uhr wurde gestohlen. Copyright: Polizei-Rhein-Erft

Samt Beute flüchteten die Männer zu Fuß in unbekannte Richtung. Unter der Tatbeute befand sich auch eine seltene Armbanduhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Kenntnis von dem Tresor hatten.



Frechen: Rhein-Erft-Polizei bittet um Hinweise

Der Täter mit der Waffe war laut Zeugenbeschreibung circa 1,80 Meter groß, ungefähr 90 Kilogramm schwer und von kräftiger Statur. Er war schwarz gekleidet und trug ein schwarzes Tuch vor dem Mund. Der zweite Räuber war gleich groß, allerdings schlanker. Auch er war dunkel gekleidet. Der dritte Mann war kleiner als die beiden anderen und trug helle Kleidung. Ein Gesuchter habe eine auffällige helle Maske mit dunklem Kreuz getragen.



Wer Angaben zu den Räubern machen kann, wird gebeten, sich unter 02233 520 oder per E-Mail an die Polizei in Hürth zu wenden. (jtü)



Sendertermine: Mittwoch, 23. Februar, 20.15 Uhr im ZDF, um 23.10 Uhr in ZDFneo