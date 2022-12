Kerpen-Türnich – Wenn das Ehepaar Weingartz aus Türnich, Maria (Mary) (72) und Reinhard (74) an jene Zeit zurückdenkt, wie vor 50 Jahren alles begann, dann schauen sie sich dabei immer wieder liebevoll an.



Es war an Weiberfastnacht 1969, als Mary und ihre Freundin abends zum „Abtanzen“ nach Habbelrath zur angesagten Kneipe „Schöneck“ fuhren. Reinhard Weingartz, dessen Vater ein Taxi- und Busunternehmen besaß, fuhr an diesem Abend aushilfsweise Besucher zu diesem Treff und schaute gelegentlich mal hinein. Dort begegnete er Mary das erste Mal und beide fanden sich auf Anhieb sympathisch.



Er erkannte sie an Karneval nicht

Am Karnevalssamstag hatte sich Mary dann so kostümiert, dass Reinhard sie nicht erkannte. Doch sie ließ ihn nicht lange zappeln, gab sich zu erkennen und es hat gefunkt!



„Um zueinander zu kommen“– sie arbeitete als Kinderkrankenschwester an der Uni-Klinik Düsseldorf und wohnte auch dort, er absolvierte seine Schriftsetzerausbildung in Kerpen-Brüggen, fuhr er alle zwei Tage in seinem schmucken Karman Ghia Cabrio nach Düsseldorf. Der Entschluss, zusammen zu ziehen, gestaltete sich schwierig. Zu jener Zeit wurden Wohnungen nicht an unverheiratete Paare vermietet. So sagten sie ganz einfach am 3. März 1972 standesamtlich „Ja“ und bezogen ihr erstes Zuhause in Türnich.



Er war Betriebsleiter in Köln

Beruflich haben beide in ihrem Leben intensiv gearbeitet. „Zu intensiv“, wie Reinhard heute anmerkt. Mary wechselte zunächst in die Erwachsenenkrankenpflege in das Vinzenz Hospital in Nippes, später absolvierte sie eine Ausbildung in der Krebsvorsorge und ist seit rund fünfzig Jahren in diesem Bereich tätig. Reinhard machte 1975 seinen Schriftsetzerausbildungsmeister, war Betriebsleiter in Köln und bis Ende 2020 in der Automobilbranche tätig.



Stolz sind beide auf ihre Kinder, Stephan (38) und Kristina (35) und auf ihre 5 Enkelkinder im Alter von elf Monaten bis 13 Jahre. Sie sind zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden. „Ich hatte berufsbedingt wenig Zeit für meine Kinder. Das möchte ich nun nachholen. Man weiß ja nie, wie lange man dazu noch die Möglichkeit hat“, sagt Reinhard Weingartz nachdenklich.