Mit dem September rückt langsam, aber sicher der Herbst ins Blickfeld. Das merkt man unter anderem daran, dass es plötzlich überall orange leuchtet: Ob in Suppenform auf dem Teller oder als Deko vor Hauseingängen, an Kürbissen kommt man kaum noch vorbei. Wir zeigen, wo es im Rhein-Sieg-Kreis und der Region frische Kürbisse zu kaufen gibt und welche Ausflugsziele und Veranstaltungen sich für Kürbisfans anbieten.

Die größte Kürbisschau im Kölner Umland auf dem Lohmarer Krewelshof

Die größte Kürbisschau im Kölner Umland hat am letzten Augustwochenende begonnen. Imposante Kürbis-Formationen stellten hier in den vergangenen Jahren bereits Tiergiganten wie Löwen und Gorillas oder riesige Sportfiguren dar. Dieses Jahr steht die Kürbisausstellung unter dem Motto „Fliegende Kürbisse“. Eine fantasievolle Märchenwelt aus flatternden Schmetterlingen, Fliegenpilzen und mehr ist zu bewundern. Mehr als 150.000 Kürbisse sind in die Kunstwerke integriert. Dabei können sich Gäste nicht nur auf bunte Foto-Kulissen freuen: Zwischen den Kunstwerken gibt es auch spannende Geschichten und Fakten zu lesen und Rätsel zu lösen. In der Gastronomie des Hofes werden zur Stärkung hausgemachte Kuchen und Kürbisspezialitäten angeboten. Kürbisse und andere regionale, herbstliche Leckereien gibt es außerdem im Hofladen zu kaufen.

„Fliegende Kürbisse“ ist das Motto der diesjährigen Kürbisschau auf dem Krewelshof. Copyright: Krewelshof/pp/Agentur ProfiPress

Am Samstag, 12. September, findet dann das große Wiegespektakel statt: Ab 12 Uhr werden bei der Kürbiswiegemeisterschaft nicht nur XXL-Kürbisse gewogen, sondern auch Tomaten, Kohlköpfe, Sonnenblumen und Chilis von Gärtnern und Hobbyzüchtern aus der Region. Dann werden die Sieger gekürt und verkündet, wieviel die größten Gemüse-Giganten dieses Jahr auf die Waage bringen. Da das bei Kürbissen bis zu einer Tonne Gewicht sein kann, müssen die größten Teile mit schwerem Gerät von Anhängern gewogen werden.

Adresse: Krewelshof, 53797 Lohmar

Öffnungszeiten: Die Kürbisschau am Krewelshof ist seit Sonntag, 30. August, bis Sonntag, 8. November, täglich von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 17 Uhr möglich.

Eintritt: Ein Tagesticket kostet für Erwachsene Montag bis Donnerstag 7,90 Euro, Freitag bis Sonntag 8,90 Euro. Unter 90 Centimeter große Kinder kommen kostenlos hinein. Ein Familienticket für vier Personen, davon maximal zwei Erwachsene, kostet Montag bis Donnerstag 25 Euro, Freitag und am Wochenende 29 Euro.

Kürbispyramide und Kürbispark auf dem Gertrudenhof in Hürth

Auch auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth beginnt im September die Kürbiszeit. Besonders für Familien lohnt sich der Ausflug in den Kürbispark mit Ausstellung und gigantischer Kürbispyramide. Für Kinder bieten sich Hüpfburgen in der „Pumpkin Bay“ und eine Bungee-Trampolinanlage zum Austoben an. Auch in der geräumigen Strohschäune kann man klettern und toben, dazu gibt es einen Gnadenhof-Streichelzoo. Hausgemachte Kürbis-Leckereien kann man danach im Hofcafé genießen, unter anderem gibt es hier Kürbis-Flammkuchen und Kürbis-Secco. An ausgewählten Terminen gibt es auf dem Gertrudenhof außerdem Angebote zum Kürbisschnitzen, die bald auf dessen Webseite eingestellt werden.

Auf dem Gertrudenhof werden aus Kürbissen leuchtende Fatzen gemacht. Copyright: picture alliance/dpa/KEYSTONE

Am Samstag, 12. September, wird der Saisonbeginn von 18 bis 21.30 Uhr mit einem großen Kürbisfest gefeiert. Neben den typischen Attraktionen gibt es Livemusik sowie eine herbstliche Essens- und Getränkeauswahl. Tickets zum Preis von 13,90 Euro für Erwachsene gibt es auf der Webseite des Gertrudenhofes.

Öffnungszeiten: Der Kürbispark öffnet von Freitag, 4. September, bis Sonntag, 8. November. Wochentags ist der Park von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende von 9 bis 19 Uhr.

Eintritt: Ein Tagesticket für den Kürbispark kostet unter der Woche 7,92 Euro, Samstag, Sonntag und in den Ferien 13,90 Euro. Für Kinder unter drei Jahre, Geburtstagskinder, Jahreskarteninhaber und Personen mit Schwerbehindertenausweis ist der Eintritt kostenlos.

Zier-, Speise- und Schnitzkürbisse auf dem Obst- und Kartoffelhof in Königswinter

Beim Königswinterer Obst- und Kartoffelhof von Karl-Heinrich Mohr gibt es Zier-, Speise- und Schnitzkürbisse aus eigenem Anbau zu kaufen. „Normalerweise haben wir hier 80 bis 90 Sorten an Kürbissen, aber dieses Jahr fällt die Auswahl leider weniger groß aus als sonst“, sagt Inhaber Karl-Heinz Mohr. Durch die Feuchtigkeit Anfang Juni und die anschließende Trockenheit und Hitze seien die Bedingungen für viele Obst- und Gemüsesorten nicht gut gewesen, auch die Äpfel und Kartoffeln seien kleiner als sonst. Auf dem Königswinterer Hof gibt es außer frisch geernteten Kartoffeln und Kürbissen mehr als zehn Apfelsorten, fünf Birnensorten, Pflaumen und Zwetschgen zu kaufen.

Karl-Heinrich Mohr verkauft auf seinem Hof in Königswinter-Stieldorferhohn Kürbisse aus eigenem Anbau. (Archivfoto) Copyright: Marius Fuhrmann

Adresse: Thomasberger Straße 19, 53639 Königswinter-Stieldorferhohn

Öffnungszeiten: Der Hofladen ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet, außerdem Samstag von 8.30 bis 18 Uhr. Ab September öffnet der Hofladen auch sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Frische Kürbisse und Apfelfest bei Schneiders Marktscheune in Wachtberg

Der Hofladen „Schneiders Marktscheune“ ist am Rand von Berkum gelegen. Hier gibt es neben vielen weiteren Obst- und Gemüsesorten ab September Kürbisse zu kaufen. Zuerst findet man Speisekürbisse wie Hokkaido, die sich zu Kürbissuppe, Quiche und mehr verarbeiten lassen. Ein paar Wochen später gibt es hier dann auch Schnitzkürbisse zu kaufen.

Aus Hokkaido-Kürbis lassen sich verschiedene leckere Gerichte zubereiten. Copyright: dpa

Am Sonntag, 20. September, feiert die Marktscheune mit ihrem Apfelfest den Herbst. Besucherinnen und Besucher können sich hier unter anderem auf eine Apfel- und Weinverkostung, Zwiebelkuchen, Livemusik und Treckerfahren freuen.

Adresse: Brunnengarten 1B, 53343 Wachtberg

Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, am Wochenende von 7 bis 17 Uhr.

Kürbisfest und Kürbisverkauf beim Obst- und Gemüseanbau Früh in Rheinbach-Queckenberg

Beim Obst-Gemüsebau Früh in Rheinbach-Queckenberg geht es Anfang September langsam los mit dem Kürbisverkauf. Auch hier gibt es zunächst Speise- und Zierkürbisse, später auch Schnitzkürbisse. Außerdem sind viele andere Obst- und Gemüsesorten wie Himbeeren, Pflaumen, Mirabellen und Blumen zu finden. Am Sonntag, 27. September, findet das Kürbisfest auf dem Hof statt. Der gesamte Hof kann besichtigt werden, dazu gibt es herbstliche Speisen und Getränke und Attraktionen für Kinder.

Adresse: Madbachstraße 81, 53359 Rheinbach-Queckenberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr.

Kürbissuppen sind ein Klassiker auf herbstlichen Speisekarten. Die Schinkeneinlage ist da nur eine Option. Copyright: picture alliance/dpa

Kürbisschnitzen und Kürbissecco auf Gut Clarenhof in Frechen

Auch auf Gut Clarenhof in Frechen bekommt man eine große Auswahl frisch geernteter Kürbisse aus eigenem Anbau. Im Hofladen gibt es außerdem eine Vielzahl kreativer Kürbisprodukte, wie Kürbismarmelade oder Kürbisprosecco. Ein Höhepunkt auf dem Clarenhof sind die Kürbis-Schnitz-Events. In Gruppen mit maximal zehn Buchungen verwandeln Kinder gemeinsam Kürbisse in gruselige Fratzen oder kleine Kunstwerke.

Das Kürbisschnitzen ist in Gruppen mit maximal zehn Kindern möglich, eine Begleitperson pro Kind darf kostenfrei dazukommen. Der Clarenhof stellt Anleitungen, Werkzeuge und Vorlagen. Pro Kind kostet das Kürbisschnitzen fünf Euro, der Kürbis selbst ist in diesem Preis nicht inbegriffen und kann vorher im Hofladen erworben werden. Termine zum Kürbisschnitzen gibt es täglich zwischen Samstag, 5. September und Samstag, 31. Oktober jezwischen 10 und 17 Uhr. Die Buchung ist online möglich.

Adresse: Gut Clarenhof, 50226 Frechen

Öffnungszeiten Hofladen: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr, Samstag 8 bis 18 Uhr, Sonntag und Feiertage 10 bis 18 Uhr.