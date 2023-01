Fußball-Bezirksliga SCU entführt drei Punkte aus Wahlscheid

Rhein-Sieg-Kreis – In einer Nachholpartie des 21. Spieltages hat der Fußball-Bezirksligist Uckerath am Donnerstagabend beim Wahlscheider SV gewonnen.

Wahlscheider SV – SC Uckerath 2:5 (0:2). Bis zu seiner Auswechslung (53.) war Jakob Pfahl vom SC Uckerath aufgrund seiner beiden Tore zum 3:0 (49.) und 4:0 (53.) sowie der Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Marvin Syrstad (34.) der Mann des Spiels. Allerdings hätte die Begegnung vielleicht einen anderen Verlauf genommen, wenn der Doppeltorschütze in der 28. Minute nach einem harten Einsteigen gegen Max Klink die (verdiente) Rote Karte gesehen hätte. Der Referee beließ es aber bei einer Gelben Karte.

Schenken sich nicht viel: Wahlscheids Jonathan Weppler (links) und der Uckerather Ben Luca Thomas. Copyright: Quentin Bröhl

Am verdienten Auswärtssieg gab es allerdings keine Zweifel. Die weiteren Gästetreffer schossen Mika Thomas (1:0/22.) und Christoph Hermanni (5:0/64.). Für den WSV trafen Pascal Nohl (75./FE) und Klink (76.). Teamkollege Lukas Tondl hatte in der 50. Minute die Ampelkarte gesehen.



WSV: Funken, Jung (63. Winnebeck), Weppler (61. Nohl), Winterschladen, Feldner, Klink (80. Radermacher), Novakaj, Tondl, Rößler, Geisthoff (55. Kurtenbach), Thommes (37. Gonschor).



SCU: Milicki, Hermanni, Dzubiella, Syrstad, Pfahl (53. Kossack), L. Einheuser, M. Thomas (61. Matzdorf), Schwarz (71. Hanikel), B. Thomas (46. Stricker), M. Einheuser, Rosauer.



Nur drei Absteiger

Definitiv nur drei Teams steigen von der Bezirksliga 2 in die A-Liga ab. Staffelleiter Max Leuchter bestätigt: „Unabhängig von den Auf- und Abstiegen in den höheren Klassen hat der Verband entschieden, dass nur drei Klubs runter gehen. Erst in der Saison 2022/23 wird die Auf- und Abstiegskonstellation so sein, dass die Liga auf 16 Vereine reduziert wird.“ (mel)

1. FC Niederkassel – VfR Hangelar (So., 15.30 Uhr). Am Sonntag bittet der 1. FC Niederkassel den VfR Hangelar zum Lokalduell. Die Rückrunde läuft für das Heimteam alles andere als rund. Vier (zum Teil heftige) Niederlagen in vier Spielen haben den FCN ans Tabellenende abrutschen lassen. Die Gründe liegen für den Vorsitzenden Marc Pfister auf der Hand: „Sicherlich könnte man in den Spielen und im Training noch mehr Einsatz verlangen. Aber zur Wahrheit gehört auch: In Beuel und selbst beim Spitzenreiter FSV Neunkirchen-Seelscheid haben wir sehr unglücklich verloren. In den anderen Spielen haben wir unsere wenigen Chancen nicht genutzt. Der Gegner war stets effizienter.“



Rasch sitzt fest im Sattel



Das Herausspielen von Torchancen ist eine große Baustelle beim FCN. „Daran arbeitet Sven Rasch mit viel Einsatz“, so Pfister. „Er ist nach wie vor der richtige Trainer. Zur Not gehen wir mit ihm in die Kreisliga A.“

Was dem Vorsitzenden allerdings gar nicht gefällt: Der reaktivierte Carsten Elter (34), der seit fünf Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten hatte, war im jüngsten Spiel beim Bröltaler SC (0:5) der beste Niederkasseler. „Natürlich ist die Situation für unsere jungen Spieler neu – sie kennen keinen Abstiegskampf. Die anderen müssen aber vorneweg gehen. Wir werden wohl noch weitere Routiniers reaktiveren“, ergänzt Pfister.

Heinen und Kübler fehlen



Beim VfR sieht man sich angesichts der Tabellensituation selbst in der Pflicht. „Da sowohl Niederbachem als auch Endenich II zuletzt Siege eingefahren haben, stecken auch wir noch im Abstiegskampf. Wer sich in dieser Phase der Saison zu sicher ist, wird am Ende Probleme bekommen“, sagt Trainer Frank Schmitz.

Das spielfreie Wochenende kam den angeschlagenen Spielern zugute. Trotzdem reist Schmitz mit Sorgenfalten nach Niederkassel: „Mit Justus Heinen und David Kübler fehlen uns urlaubsbedingt zwei Eckpfeiler. Sie gleichwertig zu ersetzen, dürfte schwierig sein.“