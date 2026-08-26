Vier Landesligisten, eine Vorfreude: Die Fußballer des FV Bad Honnef, 1. FC Spich, TuS Mondorf und TuS 05 Oberpleis fiebern dem Saisonstart am 30. August entgegen. Letzterer Verein hat seinen „Betriebsunfall“ umgehend repariert, indem er in der vergangenen Spielzeit den direkten Wiederaufstieg feierte. Als Bezirksliga-Meister, wohlgemerkt. Seit 2006 hatten die Oberpleiser durchgehend (mit Ausnahme der historischen Mittelrheinliga-Saison 2011/12) in der Landesliga gespielt. Entsprechend schmerzhaft war der Einschnitt mit dem Abstieg in die Bezirksliga. Mit einem weitestgehend unveränderten Kader schaffte man die sofortige Rückkehr. Für Trainer Essi Zamani ein Beleg für den „starken Zusammenhalt. Kameradschaft und Gemeinschaft gehören eben zur Oberpleiser DNA.“

In diesem Sommer verstärkte man sich vor allem in der Breite – und setzte dabei nicht zuletzt auf hungrige Talente. Im jüngsten Verbandspokal-Match gegen den Regionalligisten Bonner SC (0:1) standen mit Rückkehrer Dominik Rüth (27, DJK Haaren), dem Bruder des neuen Kapitäns Patrick, und Sturmtalent Jamil Bouskouchi (18, SV Deutz 05/U 19) immerhin zwei Zugänge in der Startelf. Das Oberpleiser Ziel bleibt bewusst bodenständig: Der TuS will möglichst früh den Klassenerhalt besiegeln und im Idealfall einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.

Wir wollen uns nicht auf der Vorsaison ausruhen und das Niveau bestätigen Benjamin Krayer, Trainer des FV Bad Honnef

Größere Erwartungen herrschen beim Lokalrivalen FV Bad Honnef. Dank eines starken Kollektivs beendeten die Grün-Weißen die Vorsaison auf Platz vier. Ein Ergebnis, an dem man sich messen lassen will. „Wir wollen uns nicht darauf ausruhen und das Niveau bestätigen“, betont Trainer Benjamin Krayer. Wohlwissend, dass seine Elf ganz sicher nicht unterschätzt wird. Der 35-Jährige geht in seine vierte Amtszeit und auch auf dem Feld setzt man auf Kontinuität: „Der Großteil des Teams ist zusammengeblieben.“ In der Vorbereitung lag ein Schwerpunkt auf dem eigenen Ballbesitz und taktischer Variabilität. Sollte der Feinschliff gelingen, dürfte der HFV um Rückkehrer Tobias Reuter (22, Ahrweiler BC) und den Mittelrheinliga-erfahrenen Zugang Ertugrul Ünal (26, Bonn-Endenich) erneut vorne angreifen.

Während der Bad Honnefer Kader nahezu unverändert blieb, vollzog der 1. FC Spich den nächsten Umbruch. 15 Zugängen stehen 13 Abgänge gegenüber. Nicht zuletzt Jonas Degenhart (26) sagte Ade: Der Toptorjäger der Vorsaison (17 Treffer) wechselte zum aufstiegswilligen Ligarivalen FV Bonn-Endenich. Trainer Leonard Bart steht also erneut vor der kniffligen Aufgabe, aus einer neu formierten Mannschaft möglichst schnell eine Einheit zu formen.

Mondorfer „Königstransfer“ Michael Vogel

Hoffnung macht der Blick auf die Jugend: Allein fünf Zugänge kommen aus der eigenen U 19. Auch abseits des Rasens gab es Veränderungen: Der neue Co-Trainer Patrick Bartusek war zuletzt als Nachwuchscoach bei den SF Troisdorf im Einsatz. Zudem wurde Hikmet Erdogan als Teammanager installiert. „In der letzten Saison mussten wir fast bis zum letzten Spieltag zittern“, so Sportchef Ralf Winiarz. „Das wollen wir unter keinen Umständen noch mal erleben.“ Das Ziel ist klar formuliert: Der 1. FC Spich peilt eine sorgenfreie Saison an.

Auch der TuS Mondorf will den nächsten Schritt gehen, wie Abteilungsleiter Martin Krämer betont: „Wir wollen uns verbessern, also mindestens Achter werden.“ Hoffnung macht nicht zuletzt ein „Königstransfer“. Denn mit Michael Vogel (33) lotsten die Verantwortlichen einen Keeper in den Sportpark Süd, der beim Siegburger SV 04 in den letzten zehn Jahren auf Mittelrheinliga-Niveau spielte. Gleichzeitig setzt Mondorf auf junge Kräfte: Paul Bartsch, Fabrizio Harbauer-Brena und Kawa Yousuf kamen allesamt vom Bonner SC (U 19). Maximilian Orth (31) beendete indes seine aktive Laufbahn und fungiert künftig als Sportchef.

1. Spieltag (30. August): SC Rheinbach – Friesdorf, SV Schönenbach – Bad Honnef, Marialinden – TuS Mondorf, SV Deutz – Nümbrecht, FV Wiehl – Bonn-Endenich, BW Köln – 1. FC Spich, Brauweiler – TuS Oberpleis, Pesch – Schlebusch.