Aus dem Muppet-Labor, „wo die Zukunft schon heute gemacht wird“, meldeten sich einst Dr. Honigtau Bunsenbrenner und sein Assistent Beaker, zwei der legendären Puppen von Jim Henson. Das ist lange her. Auf dem Siegburger Michaelsberg indes wird seit Jahren Zukunft gemacht – und das bis heute. Die Zukunftswerkstatt, initiiert von der Siegburger Künstlerin Martina Clasen und dem Verein Junges Forum Kunst, versammelt seit 2003 Jahr für Jahr in den Sommerferien Kinder und Jugendliche, die hier oben Gemeinsamkeit leben und zusammen kreativ sind.

Dass es so lange läuft und sich immer weiterentwickelt, hätte ich damals nicht erwartet Martina Clasen, Künstlerin

Im Sommer 2002 stellte Martina Clasen einen Container mit Gucklöchern auf die Wiese am Abteiberg. Auf die „Rosa Aussicht“ folgte ein Jahr später die erste Zukunftswerkstatt. „Dass es so lange läuft und sich immer weiterentwickelt, hätte ich damals nicht erwartet“, sagt Clasen heute. Ihr Kunstatelier „Rosa Aussicht“ verlagerte sie vor einigen Jahren nach Hennef.

Zukunftswerkstatt Michaelsberg, Junges Forum Kunst, Copyright: Dieter Krantz

Gewachsen ist in den zurückliegenden Jahren das Angebot, gewachsen ist auch die Zahl der Teilnehmenden. In diesem Jahr kamen mehr als 400 Kinder und Jugendliche auf den Berg. Und: „Es kommen immer wieder neue Leute“ – seien es Kinder oder Mitarbeitende. Die übrigens häufig aus dem Kreis früherer Teilnehmerinnen und Teilnehmer rekrutiert werden.

In den Augen von Martina Clasen ist das „etwas Zukunftsweisendes“: So wird im kommenden Jahr ein junger Mann Praktikum machen, der als Baby schon von teilnehmenden Kindern und seinen Eltern, die zum Team zählten, herumgetragen wurde. Auch die Möglichkeiten, hier oben kreativ zu sein, haben sich entwickelt. Neu in diesem Jahr ist der Schreibworkshop bei der Kölner Autorin Marina Wudy, die mit den Kindern auf einer herrlich altmodischen Schreibmaschine Gedichte schrieb.

Eine Anleitung zum Wie gibt es immer, das Was wird aber nicht vorgegeben. Copyright: Dieter Krantz

Ebenfalls eine Neuerung ist die Gruppe für Teenager: Für die 13- bis 14-Jahrigen schließt sich damit eine Lücke, bis sie vielleicht selbst als „Teamer“ eine neue Rolle in der Zukunftswerkstatt finden. „Das ist echt gut angenommen worden“, freut sich Clasen. Der Gedanke, dass es für diese Jugendlichen ein eigenes Kreativangebot geben müsste, war indes schnell passé: Sie wollten weiter Stein und Holz behauen, malen und mit Krempel kreativ sein.

Budenbauen ist ein Klassiker im Siegburger Ferienprogramm

Neues finden und behalten, was gut ist: Das gehört zum Erfolgsrezept des Ferienangebots von Anfang an. Und die Grundidee, die Kinder und Jugendlichen das Wie, aber nicht das Was beizubringen. Sei es beim gemeinsamen Weben mit Stoff, beim Bildhauern, Malen, im Tanz und – seit etlichen Jahren ein Klassiker – beim Budenbauen aus Paletten.

Damit ist die mittlerweile städtische Sommerferienaktion übrigens auch in der Stadtgeschichte angekommen. Dass hier oben einst eine Bastion war, erfahren die Betrachter einer Infotafel am Michaelsberg. Inzwischen aber gebe es hier einen Ort für Kunst und Kreativität anstelle des Krieges.