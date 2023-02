Bundesliga-Zusammenfassung BVB überholt Leipzig, Bremen schludrig, Leverkusen souverän

Köln – RB Leipzig hat im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Die Sachsen kamen am Samstag beim VfL Wolfsburg nur zu einem 0:0 und wurden am Abend von Borussia Dortmund überholt. Der BVB gewann das Topspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0) und ist nun erster Verfolger des FC Bayern München, der am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg antritt. Im Abstiegskampf gab Werder Bremen eine 2:0-Führung bei Hertha BSC aus der Hand und spielte nur 2:2 (2:1).

BVB gewinnt Derby in Mönchengladbach

Borussia Dortmund hat durch einen Sieg im Topspiel des 25. Spieltages der Fußball-Bundesliga Tabellenplatz zwei erobert. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann am Samstagabend mit 2:1 (1:0) bei Verfolger Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard (8.) und Achraf Hakimi (71.) trafen für den BVB. Gladbachs Kapitän Lars Stindl (50.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose rutschte in der Tabelle hinter Bayer Leverkusen auf Platz fünf ab, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Spitzenreiter FC Bayern München spielt erst am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

RB Leipzig kommt an Wolfsburger Keeper nicht vorbei

RB Leipzig hat im Rennen um die deutsche Fußball-Meisterschaft erneut zwei Punkte verloren. Eine Woche nach dem Unentschieden gegen Bayer Leverkusen spielte der Bayern-Verfolger auch am Samstag nur 0:0 bei einem zeitweise sehr starken VfL Wolfsburg. Sollte der Tabellenführer Bayern München am Sonntag sein Heimspiel gegen den FC Augsburg gewinnen, würde er den Leipzigern schon auf fünf Punkte enteilen.

Die Roten Bullen entwickelten 90 Minuten lang zu wenig Gefahr und Durchschlagskraft, um dieses Spiel zu gewinnen. Eine dicke Chance für den Spanier Angelino in der 37. Minute: Gemessen an den deutlich mehr Spielanteilen, die die Leipziger in dieser Partie besaßen, war das keine meisterschaftswürdige Ausbeute.

Schalke lässt Punkte gegen Hoffenheim liegen

Famose Hinserie, schwache Rückrunde - beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hält der Negativtrend an. Im Duell mit 1899 Hoffenheim musste sich das Team von Trainer David Wagner mit einem 1:1 (1:0) begnügen und blieb damit in der Fußball-Bundesliga trotz der zwischenzeitlichen Führung durch Weston McKennie (20. Minute) zum siebten Mal in Serie ohne Sieg.



Damit gerät der Europapokal-Platz, auf dem der Revierclub seit dem 11. Spieltag am 9. November rangiert, zunehmend in Gefahr. Vor 58 324 Zuschauern in der Veltins Arena sorgte Christoph Baumgartner (69.) am Samstag für das verdiente Remis der Hoffenheimer, die allerdings auch seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg warten.

Starker Heimsieg von SC Freiburg gegen Union Berlin

Der SC Freiburg hat mit einem Sieg gegen den 1. FC Union Berlin seinen Aufsteiger-Komplex überwunden. Mit 3:1 (1:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich am Samstag durch. Nach zuvor zwei Niederlagen in dieser Saison gegen die Köpenicker erzielten Roland Sallai (34. Minute), Christian Günter (55.) und Nationalspieler Robin Koch (82.) die Tore. Für die Berliner verkürzte Sebastian Andersson (61.).

Werder Bremen verspielt wichtigen Sieg gegen Hertha BSC

Der SV Werder Bremen hat trotz eines Blitzstart-Doppelpacks einen wichtigen Sieg im Abstiegskampfduell mit Hertha BSC verpasst. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga kam am Samstag im Olympiastadion gegen eine zunächst völlig enttäuschende Berliner Mannschaft nur zu einem 2:2 (1:2), nachdem die Werderaner nach nur sechs Minuten mit 2:0 durch die Tore von Joshua Sargent (3.) und Davy Klaassen (6.) geführt hatten.

Bayer 04 zerlegt Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Plätze der Fußball-Bundesliga ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Im Duell der Pokal-Halbfinalisten gewann die Werkself um die überragenden Kai Havertz und Paulinho gegen Eintracht Frankfurt mit 4:0 (2:0) und damit wettbewerbsübergreifend auch das siebte Heimspiel im Jahr 2020.



Der überraschend als Stürmer aufgebotene Havertz (4.), Karim Bellarabi (15.) und Startelf-Debütant Paulinho (49./55.) schossen die Treffer für Leverkusen. Getrübt wurde der Sieg durch die Verletzung von Abwehrchef Sven Bender, der sich das Knie verdrehte und möglicherweise lange ausfällt.