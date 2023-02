FC verpflichtet neuen Innenverteidiger Timo Hübers wechselt zum 1. FC Köln

Köln – Die Erleichterung bei Timo Hübers nach dem erfolgreich überstanden Medizincheck in der Mediapark-Klinik dürfte groß gewesen sein. Immerhin hat der erst 24-Jährige in seiner noch jungen Karriere schon zwei Kreuzbandrisse erlitten. Nach dem Okay der Ärzte am Dienstag stand seinem Wechsel zum 1. FC Köln aber nichts mehr im Weg. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei von Hannover 96 und unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis 2023. „Timos fußballerische Qualitäten als Innenverteidiger sind bekannt.



Was ihn darüber hinaus auszeichnet, sind seine Mentalität und sein Interesse, sich permanent weiterzuentwickeln“, erklärte FC-Sportchef Jörg Jakobs den Transfer. Der 1,90 Meter große Defensivspieler kam in der vergangenen Saison 20-mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz und erzielte zwei Tore für Hannover 96. Der gebürtige Hildesheimer wurde bei den Niedersachsen auch ausgebildet und spielte mit Ausnahme einer Saison immer für 96.

Kein Unbekannter beim 1. FC Köln

Den FC kennt Hübers aber auch schon. In der Spielzeit 2016/17 triug er das Geißbock-Trikot und spielte 21 Mal in der Regionalliga West für die U21 der Kölner. „Das Gesamtpaket hat für mich einfach gestimmt. Ich kann wieder Bundesliga spielen, und das bei so einem besonderen Verein. Mit der Rückkehr zum FC schließt sich für mich ein Kreis: In meinem Jahr bei den Amateuren habe ich immer im Stadion gesessen, zugeschaut und wollte selbst gerne auf dem Rasen stehen. Dass das jetzt so gekommen ist, ist großartig.



Ich hoffe natürlich, bald auch wieder ein ausverkauftes Stadion erleben zu dürfen“, sagt Timo Hübers. Der Neuzugang dürfte in der Innenverteidigung neben Sava Cestic als Herausforderer der etablierten Jorge Meré und Rafael Czichos gelten. Seine Verpflichtung ist unabhängig von einem möglichen Wechsel Sebastiaan Bornauws zum VfL Wolfsburg.