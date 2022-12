Premier League Manchester United bestätigt Verpflichtung von Ralf Rangnick

Manchester – Ralf Rangnick wird bis zum Saisonende neuer Trainer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. Danach soll er für zwei weitere Jahre als Berater für United arbeiten, wie der Verein aus der Premier League am Montag bekanntgab.

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool indes freut sich auf seinen neuen alten Kollegen. „Ich kenne ihn - aber normalerweise sprechen wir nicht über Dinge, die noch nicht bestätigt sind“, scherzte Klopp am Freitag in seiner Pressekonferenz: „Wenn Sie mir sagen, dass das passieren wird, glaube ich Ihnen vielleicht. Ja - ein weiterer Guter kommt nach England, so ist das.“



Jürgen Klopp lobt Ralf Rangnick

Mit dem 63-Jährigen komme „ein hervorragender, sehr erfahrener Trainer nach England. United wird sehr organisiert spielen - das ist keine gute Nachricht für andere Klubs“, sagte Klopp und grinste.

Mit der TSG Hoffenheim und RB Leipzig habe Rangnick „bekanntlich zwei Vereine aus dem Nichts zu echten Bedrohungen in Deutschland aufgebaut“, sagte Klopp: „Er hat viele verschiedene Jobs gemacht, aber sein erstes Anliegen war eigentlich immer, Trainer zu sein. Er ist in Deutschland sehr, sehr angesehen - und das zu Recht.“



Auch Julian Nagelsmann, den Rangnick einst nach Leipzig holte, lobte den Altmeister. „Ich finde es cool und geil, ich habe ihm auch geschrieben. Ich freue mich für ihn, er ist ein herausragender Trainer“, sagte der Trainer von Bayern München: „Er wird Manchester United mit seiner Art sehr gut tun, dem ganzen Klub. Sie werden die nächsten Wochen gute Spiele machen. Es steckt noch viel in ihm. Er hat viel Lust und Power.“ (dpa)