Mercedes, Edeka, Stadt Köln So rufen Deutschlands größte Marken zum Impfen auf

Köln – Die Impfquote von Deutschland ist bescheiden, die Covid-19-Inzidenzen steigen und es drohen starke Einschränkungen. Um dies zu ändern haben die bedeutenden Marken ihr Logo und ihren Slogan zu einem Impfaufruf abgeändert.



Mehr als 150 Unternehmen und Marken in Deutschland wollen ab Dienstag gemeinsam für die Corona-Impfung werben. Mit dabei sind nach Angaben der Berliner Werbeagentur Antoni, die sich die Kampagne ausgedacht hat, zahlreiche Unternehmen aus Deutschland.



Unter anderen sind BMW, Mercedes-Benz, Edeka, Lidl, die Sparkasse und die Volksbanken ebenso wie Burger King und McDonald's dabei. Medienpartner der Kampagne ist die „Bild“-Zeitung.



Überschrift der Kampagne ist das auch von der Bundesregierung genutzte „#ZusammenGegenCorona“, die Unternehmen sollen unter diesem Hashtag auf ihren Social-Media-Kanälen aber jeweils mit eigenen Slogans für die Impfung werben.



Alle teilnehmenden Marken im Überblick

„Die aktuelle Situation der Pandemie belastet uns alle“, so Philipp Kluck, Geschäftsführer von iglo Deutschland. „In letzter Konsequenz geht es ums Überleben - als Mensch, aber auch als Unternehmen.

Die Allermeisten haben Abstand gehalten und waren achtsam. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch, dass das noch nicht ausreicht. Die beste Chance ist die Impfquote deutlich zu erhöhen.“

Teilweise handelt es sich dabei um Abwandlungen bekannter Werbeslogans der jeweiligen Marken, die so jeweils in einen Aufruf zum Impfen verwandelt werden. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Kampagne laut Mitteilung als „ein herausragendes Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung und Eigeninitiative“.



Auch die Stadt Köln hat sich an der Aktion beteiligt. Am Dienstagmittag postete sie auf Twitter ein Foto mit der Zeile: „Hey Impfung, du bes e Jeföhl!“ in Anlehnung an den bekannten Kölner Spruch „Hey Kölle, du bes e Jeföhl!“ (red/dpa)