Theaternacht



Nach zwei Jahren findet die Kölner Theaternacht wieder statt. Diesen Samstag gibt es sogar die Jubiläumsausgabe: Zum 20. Mal gibt es zu Beginn einer neuen Spielzeit Einblicke in die kommenden Highlights und hinter die Kulissen des Theaterbetriebs. Fast 40 Spielstätten zeigen auf noch mehr Bühnen, was Kölns Kulturszene zu bieten hat. In der „Kölner Theaternacht – Nacht der Darstellenden Künste“ gibt es geführte Touren durch die Stadt, mit Bussen, Taxis, Fahrrad oder dem Rolli. Welche Bühnen am Samstag dabei sind, ist auf der Homepage nachzulesen.

Mit dem sogenannten Starterticket für eine der 20-Uhr-Vorstellungen können anschließend alle anderen teilnehmenden Theater besucht werden. Auch KVB- und VRS-Bahnen können damit genutzt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann: Samstag, 24. September, ab 20 Uhr

Wo: In fast 40 Spielstätten in der ganzen Stadt

Wie viel: 21 €

Weinfestival Südbrücke

Der Übergang zum Herbst lässt sich dieses Wochenende auf dem Weinfestival an der Südbrücke feiern. In der Nähe der Poller Wiesen wird es nachmittags Streetfood-Wagen und Weinstände geben. Die rechtsrheinische Konzert- und Eventlocation ist dank der Südbrücke auch aus der Innenstadt gut erreichbar. Das Festival war eigentlich für August geplant und musste auf September verschoben werden. So lässt sich rustikal-schicker Schälsick-Flair mit einem Gläschen Wein in der Hand am Ende des Sommers doch noch genießen.

Wann: Freitag, 23. September ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, ab 14 Uhr

Wo: Südbrücke, Alfred-Schütte-Allee 34

Wie viel: 5 €, am Samstag 7,50 €

Dellbrücker Festmeile

Das größte rechtsrheinische Straßenfest Kölns lockt dieses Wochenende mit zahlreichen Ständen wieder Besucherinnen und Besucher an. Die Hauptstraße in Dellbrück wird mit Musik und vielen Attraktionen für Kinder zu einer großen Festmeile.



Wann: Samstag, 24. September, 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 25. September, 11 bis 20 Uhr

Wo: Dellbrücker Hauptstraße

Wie viel: Eintritt frei

Graphic Novel trifft Musik

Das multimediale Werk „DYSTEUROPIA“ präsentiert das Blue Art Orchestra am Sonntag im Kölner Stadtgarten. Es kombiniert die Graphic Novel des Düsseldorfer Künstlers Gianni Sammarro mit Musik des Komponisten und Arrangeurs Darrell Wyatt (Leverkusen). Die Künstler verarbeiten Flüchtlingsbewegungen und die gesellschaftliche Reaktion auf Migrationsthemen.



In einem zweiten Set stellt das Blue Art Orchestra Auszüge ihres aktuellen Bandbooks vor. Feature-Solistin ist die Kölnerin Barbara Barth, die jedoch ohne Text agieren wird.

Wann: Sonntag, 25. September, 18 Uhr

Wo: Stadtgarten, Venloer Straße 40

Wie viel: 12 - 18 €

Herbst- und Musikfest

In Rath-Heumar findet auch in diesem Jahr wieder das Herbst- und Musikfest statt. Aktionen für Familien sowie Live-Acts sind fest eingeplant. Diesjährige Besonderheit ist, dass der Erlös vom Weinverkauf an das Ahrtal gespendet wird. Parallel ist verkaufsoffener Sonntag im Veedel.

Wann: Samstag und Sonntag, 24. und 25. September

Wo: Kurt-Henn-Platz, Rath-Heumar

Wie viel: Eintritt frei

Comedy im Café



Stand-up Comedy „mit Röstaroma“ verspricht das Veranstaltungs-Team einer regionalen Café-Kette unter dem Motto „Kaffeesaurus Komedy“. Moderiert wird von Comedian Pujan, Mariano Vivenzio, Christiane Olivier und Luka Marija treten auf.

Wann: Freitag, 23. September, 20 Uhr

Wo: Kaffeesaurus, Friesenplatz 15

Wie viel: 15 €

Markt für Gutes Leben



Grüne Inspiration soll am Wochenende auf dem „Erlebnismarkt“ in Ehrenfeld zu finden sein. Nachhaltige Labels und soziale Start-ups werden Stände betreiben. Bio-Schorle und Veggie-Streetfood sollen auch nicht fehlen. Die Anbieter kommen aus der Region.

Wo: Pattenhalle Ehrenfeld, Christianstraße 82

Wann: Samstag, 24. September, ab 12 Uhr und Sonntag, 25. September ab 10 Uhr

Wie viel: 4 €