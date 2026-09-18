Am Sonntag, 4. Oktober 2026, gastiert Matthias Reim mit seiner Jubiläumstournee in der LANXESS arena. Unter dem Titel „MATTHIAS REIM – 35 JAHRE ‚VERDAMMT, ICH LIEB’ DICH‘ – DIE Jubiläumstournee 2026“ blickt der Künstler auf die Anfänge seiner Karriere zurück.

Im Mittelpunkt steht sein Debütalbum „REIM“ mit zehn Songs, die an diesem Abend in voller Länge und in der Reihenfolge der ursprünglichen Tracklist gespielt werden. Dazu kommt ein Best-of aus 35 Jahren Matthias Reim – mit Liedern, die viele Fans seit Jahrzehnten begleiten.

Wir verlosen 10x2 Tickets für das Konzert in Köln. Mit etwas Glück erleben Sie Hits wie „Verdammt, ich lieb’ dich“, „Ich hab’ geträumt von dir“ und „Ganz egal“ live in der LANXESS arena.

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Weitere Informationen zum Konzert finden Sie hier.

Das Gewinnspiel endet am 29. September 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!